Тази седмица в музикалните среди две имена се отличават най-ярко. Едното е на Taylor Swift, чиито 12 студиен албум The Life of a Showgirl излезе в петък. Тя го обяви през август, което незабавно раздвижи милионите ѝ фенове по света, а така и милиардния си бизнес. Препратките към албума заляха социалните мрежи. С публикуването му този петък истерията се повтори и вече втори ден Swift е навсякъде.

Но нека обърнем внимание на другия музикант, който бе и все още е на върха на езика на милиони по света. Във вторник бе обявено, че за изпълнител на полувремето на Super Bowl през 2026 г. е избран Bad Bunny. Това е едно от най-желаните телевизионни събития в Съединените щати - всъщност вероятно най-желаното, с над 130 млн. зрители всяка година.

Бенито Антонио Мартинес Окасио, както е рожденното име на пуерториканския изпълнител, ще изнесе 13 минутен музикален рецитал на терена на стадион Levi's, разположен в Санта Клара, Калифорния. Там домакинските си мачове играе отбора по американски футбол San Francisco 49ers.

Обявяването на Bad Bunny за музикалната звезда провокира разнородни реакции. От една страна са живеещите в САЩ над 60 млн. испаноговорящи, сред които основно са феновете на Мартинес Окасио. От другата са привържениците на масовите задържания на нелегалнопребиваващи в страната, начело с Правителството на президента Доналд Тръмп.

Но за негодуванието на последните за избора на Bad Bunny след малко.

Кое е "лошото зайче"?

Bad Bunny е сред най-успешните и влиятелни изпълнители в света на регетон, трап и латино музиката, като често смесва жанрове и експериментира със звука. Пробивът му идва през 2016-2017 г. със сингли като Soy Peor, Krippy Kush и Ahora Me Llama, а популярността му се разширява благодарение на колаборации с артисти като J Balvin, Drake, Jennifer Lopez, Cardi B и Rosalía.

През 2020 г. издава албума YHLQMDLG, който става най-слушаният испанскоезичен албум в историята на Billboard 200...до излизането през същата година на третия му самостоятелен албум El Último Tour Del Mundo.

Следващите му проекти, включително Un Verano Sin Ti (2022 г.), Nadie sabe lo que va a pasar mañana (2023 г.) и DeBÍ TiRAR MáS FOToS (2025 г.) затвърждават позицията му като световна суперзвезда, носител на множество награди, включително Grammy и Latin Grammy.

Bad Bunny е известен не само с музиката си, но и с яркия си стил, провокативен имидж и социална позиция. Той често засяга теми като равенство, социална справедливост и статута на родината си Пуерто Рико. Сред най-стриймваните артисти е в платформите Spotify и Apple Music.

През последните години се изявява и като актьор. Участва в холивудски продукции като Bullet Train (2022 г.) с Брад Пит и Caught Stealing (2025 г.) с Austin Butler. Счита се за символ на новото поколение латино артисти, които преодоляват езикови и културни бариери, превръщайки испанския в доминиращ език в световната музикална индустрия.

Състоянието на Bad Bunny

Макар да няма категорична информация, счита се, че състоянието на пуерториканския изпълнител възлиза на 50 млн. долара. През 2020 г. той е най-стриймваният в Spotify артист в света, с общо 8.3 млрд. слушания. Само албумът му YHLQMDLG е с над 3.3 млрд. стрийма, като е най-слушаният глобално за годината. През 2022 г. песните му само в шведската стрийминг платформа са слушани 18,5 млрд. пъти.

Същата година световното му турне World"s Hottest Tour се превръща в най-доходоносното за музикален изпълнител за една календарна година, с приблизителни приходи от 435 млн. долара. Към момента YouTube каналът му има 51 млн. абонати и над 30 млрд. гледания.

През януари 2023 г. Bad Bunny купува имение в Hollywood Hills за 8,8 млн. долара. Къщата е с площ от 680 кв. м и разполага с осем спални и седем бани. През януари 2024 г. той придобива ново имение в Лос Анджелис за 8,9 млн. долара - притежавано преди това от Ариана Гранде.

Bad Bunny vs. ICE

Както стана ясно правителството на Доналд Тръмп реагира остро на решението Bad Bunny да изнесе шоуто в полувремето на Super Bowl през 2026 г. Съветникът на Министерството на вътрешната сигурност Кори Левандовски определи избора на пуерториканския изпълнител като "срам", подчертавайки, че той бил човек, който "мрази Америка".

Освен това Левандовски предупреди, че ICE - службата за имиграционен и митнически контрол - ще бъде на стадиона и даде ясно да се разбере, че администрацията ще преследва хора без документи дори на подобни събития.

Bad Bunny от своя страна никога не е изразявал омраза към САЩ, а е бил критичен към системата. Причината е, че Пуерто Рико е територия на САЩ без статут на щат, чиито жители имат по-малко права и възможности от гражданите на щатите.

Именно заради страха от действия на ICE изпълнителят реши последното му световно турне да не включва континенталната част на САЩ. Той обясни, че не иска феновете му да бъдат изложени на риск от проверки, задържане или дори депортация.

Вместо това през тази година Bad Bunny организира поредица от 30 концерта в Пуерто Рико, които се превърнаха в културно събитие в столицата Сан Хуан и донесоха около 300 млн. долара приходи за острова. Така той подчерта връзката си със своята земя и даде възможност на феновете от САЩ и целия свят да пътуват до там.

Решението му е възприето като символичен акт - едновременно критика към системата и жест на подкрепа към родината му.

От този ноември Bad Bunny стартира световното си турне DTMF World Tour, което ще обиколи Латинска Америка, Австралия, Япония и Европа, като сред европейските спирки са Барселона, Мадрид, Лондон и Брюксел.

В Испания всички 12 концерта (10 в Мадрид и 2 в Барселона) бяха разпродадени за по-малко от 24 часа, като над 600 000 билета бяха купени за един ден.

Така Bad Bunny ще трябва да се подготвя за шоуто си на Super Bowl по време на турнето. Това въсщност няма да му е първото качване на сцената на най-гледаното спортно събитие в САЩ.

През 2020 г. той пя част от I like it, хита му с J Balvin и Cardi B, по време на рецитала на латинодивите Shakira и Jennifer Lopez. Втората е също с пуерторикански произход.