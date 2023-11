Енергичните потребителски разходи, олицетворявани от "Eras Tour" на Тейлър Суифт, помогнаха на САЩ да избегнат широко прогнозираната лятна рецесия, поставяйки певицата в списъка MarketWatch 50 на най-влиятелните хора на пазарите.

Това може да изглежда като повече от леко преувеличение, но не е напълно лишено от истина. Някои фенове на поп-легендата, похарчиха най-малко 10 000 долара за билети, пътуване и концертни стоки като част от престоя си свързан с концертите на Суифт, която проведе 11 концерта в района на метрото в Ню Йорк, Филаделфия и Лос Анджелис.

Тази година, Суифт създаде вълна от истерия, която може да бъде оприличена на ранните дни на бийтълманията. И с това дойде вълна от разходи, свързани с турнета на нейните фенове и безброй други "Swifties" - общо около 5 милиарда долара, според анкетната фирма QuestionPro - които надхвърлиха стотиците хиляди продадени билети за над 50-те концерта на артиста в САЩ.

Наречете го "Тейлърекономика", както някои вече го направиха. Или "Суифтикономика", ако предпочитате. Така или иначе, това беше сила, с която трябваше да се съобразяват всички. И послужи като своеобразен заместител на потребителското мислене през 2023 г.

Отвъд Суифт, американците просто продължиха да харчат тази година, въпреки ранните прогнози за гибел и мрак за икономиката, тъй като лихвените проценти скочиха и въпреки предупрежденията на експерти, че САЩ ще изпаднат в рецесия до лятото. Последното очевидно не се случи и в резултат на това фондовият пазар в САЩ се възстанови.

Американците харчат пари за всичко - от пътувания до ястия в ресторанти и дизайнерски чанти - тенденция за "харчене за отмъщение", която последва години на изолация и ограничения, свързани с пандемията.

Нещата достигнаха връх през юли, когато потребителските разходи, които представляват повече от две трети от икономиката на САЩ, скочиха с 0,9% - най-голямото увеличение от месеци, според доклад на Министерството на търговията. През август потребителските разходи се увеличиха с още 0,4%.

Източник: GettyImages

Достатъчно е да се повдигне въпроса: дали Тейлър Суифт и потребителят, който харчи за отмъщение, са изиграли роля, голяма или малка, на фондовия пазар в САЩ, измерен от S&P 500, реализирайки солидна обща възвръщаемост от повече от 10% досега през 2023 г.?

От финансовото издание MarketWatch са на такова мнение и поставиха Суифт в тазгодишния списък MarketWatch 50 на най-влиятелните хора на пазарите.

Разбира се, корелацията не трябва да предполага причинно-следствена връзка - но все пак. S&P 500 потъна със 7,8% от върха си за първото тримесечие до 3 858 пункта на 13-та март, най-ниското затваряне през 2023 г., на фона на опасения от рецесия. Четири дни по-късно Суифт стартира своето "Eras Tour" в Глендейл, Аризона. По времето, когато достигна Арлингтън, Тексас, в края на март, S&P 500 беше над 4100 пункта и продължи да се покачва, докато турнето й прекоси Америка. На последната дата от нейното турне в САЩ през 2023 г. на стадион SoFi в Ингълуд, Калифорния, на 9 август, S&P 500 затвори на 4468 пункта. Откакто турнето в САЩ спря за годината, S&P 500 падна до 4238 пункта.

На практика възходът на пазара беше успореден с възхода на Суифт като поп гигант. Лесно е да се отпише такъв момент като чиста случайност или съвпадение. Но някои умни финансови хора не казват точно това. Що се отнася до самата Суифт, нейният екип не отговори на искане за интервю за тази история.

Разбира се, милиардите долари, генерирани от дейността на Суифт тази година, не могат да бъдат пренебрегнати, независимо от факта, че това е само малка част от 27-те трилиона долара БВП на САЩ. Суифт дори се появи през лятото в Бежовата книга на Федералния резерв, в която се цитира въздействието на концертното й турне върху разходите за пътуване и туризъм във Филаделфия.

Суифт също имаше пряк ефект върху някои публично търгувани компании. Акциите на веригата киносалони AMC Entertainment Holdings се повишиха за дни в навечерието на премиерата през октомври на концертния филм "Eras Tour". Филмът на Суифт генерира глобален премиерен уикенд от 128 милиона долара, поставяйки рекорд за концертен филм. Търговецът на обувки Shoe Carnival каза, че е видял "подем в западните" артикули, свързани с "цялото нещо с концерта на стадиона на Тейлър Суифт" (очевидно Суифт обича ботушите си, както и феновете й).

Източник: GettyImages

"Тя със сигурност е пазарен двигател, но мисля, че имаше перфектна буря, която й позволи да бъде пазарен двигател", казва Томас ЛаСалвия, старши икономист в Moody's Analytics. Той цитира факта, че икономиката на САЩ "се задържа много по-добре" от очакваното и потребителите са били "готови да излязат и да изживеят живота както никога досега".

Това ни отвежда до онези "Суифтъри", които са пътували из страната, за да присъстват на представления и са резервирали полети и хотели в процеса. Парите, свързани със Суифт, изразходвани само за нощувки в стаи, възлизат на 208 милиона долара, според STR, компания за хотелиерство и анализи.

Суифт издаде два албума тази година: "Speak Now (Taylor"s Version)" през юли и "1989 (Taylor"s Version)" съвсем наскоро. И двата са презаписи на по-ранни албуми, създадени като част от бизнес опитите на Суифт да притежава напълно своя материал.

Дори скорошните изяви на Суифт в игрите на Канзас Сити Чийфс - тя беше свързвана с тайт енд Травис Келс - доведоха до скок в продажбите на места на вторичния пазар, да не говорим за по-широкото увеличение на NFL. Имайте предвид, че Суифт не пее националния химн или не осигурява забавление на полувремето на тези игри. Тя просто е там, за да подкрепи Келс.

Икономическата история на Суифт се простира дори до дребни предприемачи без очевидна връзка с поп звездата.

"Това, което мисля, че е интересно, е ефектът на просмукване надолу към всички тези родители, за които никой не говори", казва Дейвид Шулхоф, ветеран изпълнителен директор в музикалната индустрия, който стои зад MUSQ, борсово търгуван фонд, фокусиран в музикалния бизнес.

"Хората ще похарчат невероятни пари за усещане, което си струва да почувствате"

Източник: GettyImages

Суифт заема видно място и в друга тенденция на харчене през 2023 г.: движението "Hot Girl Summer", което обхваща всичко от филма "Барби", който е събрал повече от 1,4 милиарда долара в световен мащаб до момента в боксофиса, до хитовото турне на Бионсе "Renaissance".

Накратко, това бяха събития, които силно се харесаха на жените и в резултат на това показаха тяхната покупателна способност. Според една оценка жените съставляват 80% от публиката на шоу на Суифт в Тексас.

Елин Бригс, анализатор на марките в компанията за анализ на решения Morning Consult, казва, че движението, водено от "Барби", Бионсе и Суифт, представлява своя перфектна буря. И това ще има трайни последици, твърди тя.

Това "изведе разходите на жените на преден план", казва Бригс.

Което не означава, че всички финансови умове са съгласни, че "Суифтикономикс" наистина е нещо значимо. Или поне нещо, което е оформило икономиката на САЩ - и от своя страна, фондовия пазар - по какъвто и да е смислен или продължаващ начин.

"Пазарът не реагира на поп звездите", казва Джефри Кембъл, професор по икономика в университета Нотр Дам.

Изберете своя аргумент. Някои казват, че парите, похарчени за всички неща, свързани със Суифт, са били пари, които иначе биха били похарчени за нещо друго - да речем, Disney ваканция или карибски круиз - така че няма реална печалба за икономиката.

Други казват, че разходите за Суифт до момента тази година - и много други дискреционни събития, страсти и занимания - ще преследват икономиката през четвъртото тримесечие. Това означава, че някой, който е направил това пътуване, за да види Суифт в Лос Анджелис, може да намали ваканционното пазаруване - или пазаруването си като цяло.

Източник: Instagram / taylorswift

Холи Глиски, 33-годишна фенка на Суифт, която е платила повече от 3000 долара за пътуване до Калифорния от дома си в Детройт, за да види изпълнението на Суифт, признава, че в резултат на това ще намали разходите си тази есен.

"През остатъка от годината внимавам повече за какво харча", казва тя, цитирана от финансовото издание MarketWatch.

Икономистите предполагат, че може да настъпи охлаждане - и все още се говори за потенциална рецесия. Разбира се, това са повече от фактори, свързани със Суифт. Възобновяването на плащанията по студентски заеми, например, може да натежи много повече върху разходите.

Дори и скептиците да са прави, че Суифт не е толкова движеща сила в икономиката - или дори символ на разходите, които сме свидетели през последните месеци - това не означава, че тя не е променила играта по други начини, въпреки това. Само по отношение на музикалния бизнес, тя оставя невероятен отпечатък, казват тези, които следват или работят в индустрията.

Години наред се говори за това как дъщерното дружество на Live Nation Entertainment Ticketmaster не е свършило лоша работа в обслужването както на феновете, така и на артистите. Но беше необходим сривът на Ticketmaster, в резултат на пускането в продажба на "Eras Tour" на Суифт, за да предизвика изслушване в Сената по въпроса.

На това изслушване президентът на Live Nation Джо Берхтолд защити своята компания, като каза: "Първичните компании за продажба на билети, включително Ticketmaster, не определят цените на билетите, не решават колко билета да бъдат пуснати в продажба и когато бъдат пуснати в продажба, не определят такси за обслужване. Стратегиите за ценообразуване и разпространение се определят от артисти и екипи."

Все пак щетите могат да бъдат нанесени. Politico съобщи през юли, че Министерството на правосъдието може да заведе антитръстов иск срещу Live Nation и Ticketmaster. Министерството на правосъдието не отговори на искане на MarketWatch за коментар.

Холи Глийсън, ветеран, награждаван музикален журналист, който също е работил в индустрията, казва, че ролята на Суифт по въпроса е неоспорима. И нейното влияние се простира още повече, отбелязва Глийсън, посочвайки как певицата вероятно вдъхновява поколение жени предприемачи от всякакъв вид.

"Независимо дали сте малко момиченце, което иска да започне бизнес или да напише песен, или да издаде книга... каквото и да искате да направите, тя е моделът за подражание, който казва "По дяволите, да", казва Глийсън.

Източник: Instagram / taylorswift

Суифт изпраща и послание от друг вид, казва Дамян Базадона, основател на Situation Group, маркетингова агенция в Ню Йорк, която е специализирана в развлечения на живо.

Суифт не натрупа легион от фенове за нищо, обяснява Базадона. Тя го направи, създавайки хит след хит, от "Anti-Hero" до "We Are Never Ever Getting Back Together" до, да, "Shake It Off".

След това тя свърза тези песни заедно в тричасов и 15-минутен концерт "Eras Tour", който дори и най-закоравелите критици похвалиха като зашеметяващо обобщение на работата на живота й.

Присъщият урок е, че нямате "Таълърикономика" без талант.

"Трябва да направите добро шоу", заключава Базадона. "Хората ще похарчат невероятни пари за усещане, което си струва да почувствате."

Наистина, най-добрата новина за фондовия пазар може би е, че докато "Eras Tour" се провежда в САЩ за 2023 г., то ще се възобнови през октомври 2024 г., започвайки с представянето на Суифт в Маями. Междувременно Суифт продължава международната част от турнето си в Аржентина следващия месец, след като вече пя в Мексико през август.