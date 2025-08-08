Ако мислите, че съвременната работна култура означава гъвкави часове и непринудени видеообаждания, подгответе се за изненада. Въпреки напредъка в изкуствения интелект и глобалния фокус върху баланса между работа и личен живот, все повече компании се връщат към старомодните по-дълги часове, по-строги графици и безмилостна продуктивност.
Нарастващ брой американски организации заемат елементи от противоречивата работна практика, наречена "996". Възникнала в китайските технологични и производствени сектори в началото на 10-те години, тя изисква от служителите да работят от 9 сутринта до 9 вечерта, шест дни седмично, общо 72 часа на седмица.
Стартъпите, особено в областта на изкуствения интелект, открито искат от новите служители да приемат по-дългите работни часове.
Wired дава за пример в своя статия AI стартъпа Rilla, който съветва потенциалните кандидати в обявите си да не подават документи, освен ако не са въодушевени от "работа около 70 часа седмично лично с някои от най-амбициозните хора в Ню Йорк."
Ръководителят на растеж на компанията, Уил Гао, коментира пред списанието, че има нарастваща субкултура сред поколение Z, "които израснаха, слушайки истории за Стив Джобс и Бил Гейтс - предприемачи, които посветиха живота си на изграждането на компании, променящи света."
Почти всички от 80-те служители на Rilla работят по график тип 996.
Тук обаче не става дума само за поза - много от стартъпите в сферата на изкуствения интелект всъщност работят с малки бюджети и още по-малки екипи, а прозорецът за успех е безмилостно кратък.
Прилагането на 996 стана възможно и заради промяната в атмосферата в технологичния сектор. Свръхтърсенето на кадри и "тихото напускане" на недоволни и от най-малкото служители вече е зад гърба ни. Масовите съкращения и възходът на изкуствения интелект оказаха натиск върху технологичните служители, които все пак успяха да запазят работата си.
Не са само стартъпите. През февруари съоснователят на Google Сергей Брин каза на служителите, работещи по Gemini, че препоръчва да бъдат в офиса поне всеки работен ден и каза, че 60 часа са "златната среда" за продуктивност. Други технологични изпълнителни директори, включително Илон Мъск и Марк Зукърбърг, подчертаха, че продуктивността е от първостепенно значение, дори ако това означава допълнителни работни часове или дни извънредна работа.
У нас Кодексът на труда регламентира нормалното работно време като 8 часа на ден или 40 часа на седмица, но са възможни определени вариации. Съвсем легално се позволява удължаване до 10 часа на ден за 20 последователни дни и общо до 60 дни годишно. Освен това, всеки с малко по-голям трудов опит знае, че неформалните удължавания са нещо често срещано на много места. В технологичната сфера те са почти правило.
По регулаторни и законови причини обаче все още няма български компании, които в прав текст да казват на бъдещите си служители, че ги чакат "12-ки" 6 дни в седмицата.
Парадоксално, самият Китай вече се опитва да ограничи 996 културата. През 2021 година най-висшата съдебна инстанция на Китай и Министерството на труда и социалната политика съвместно обявиха китайската работна култура "996" за незаконна.
По това време ходът беше част от по-широката кампания на Китайската комунистическа партия за намаляване на неравенството в китайското общество и ограничаване на властта на най-големите технологични компании в страната.
Екстремните работни часове не просто изтощават хората - те ги изчерпват напълно. Изследванията отдавна показват, че работата повече от 55 часа седмично може да постави хората под по-висок риск от сърдечни удари и инсулти.
По целия свят хиляди животи се губят всяка година поради физическите последствия от прекомерната работа. Дори Световната здравна организация вече официално признава изтощението от прекомерна работа като сериозен здравословен феномен, свързан с тревожност, депресия и "увеличено ментално дистанциране от работата си."