50 нови работни места ще отвори разградската компания "Техноматикс", която предстои да отвори производствен цех за проектиране, асемблиране и тестване на електротабла в Бизнес зона "Перистър" в града.

Търсят се технически персонал, инсталатори и монтажисти.

"Техноматикс" е създадена в края на 2001 г. и се занимава с търговия и инженеринг с електроматериали, апаратура и съоръжения свързани с електрообзавеждането и автоматизацията.

От презентации на дружеството става ясно, че то е реализирало проекти, свързани с автоматизация на процеси, интелигентно осветление, енергийна ефективност, изграждане на фотоволтаични системи и ред други за големи компании като KAI Group, "АДМ Разград", "Тракия Глас", "Биовет", Roca, Tesy, "Каолин", Карлсберг България" и много други.

Приходите за 2023 г. са 6,7 млн. лева, а печалбата - близо 540 хиляди лева.

Работещите в "Техноматикс" към май 2025 г. са 63-ма, като през последните две години броят им непрекъснато се увеличава.

Предстоят още инвестиции

В Бизнес зона "Перистър" е учредено право на строеж и на цех за производството на електронни компоненти за детективни мултиметри, цифрови измервателни устройства, ПИД термоконтролери, времерелета, релета за контрол и безопасност, за защита и фоторелета. Това посочи пред БТА директорът на общинското предприятие Павлина Русева.

По думите ѝ инвеститорът е компания, която има производствена база и в Пловдив. Разширението в Разград ще отвори още 12 нови работни места.

Към момента създадената през 2002 г. зона "Перистър" има 53 наематели и над 30 инвеститори в сфери като производството на PVC дограма, мебели, сервизни дейности и автомобилни услуги. Заетите са общо около 550.

Русева посочи, че се работи по изменение на подробния устройствен план, което би позволило зоната да се разшири с нови 35 самостоятелни имота, върху които да се реализират инвестиции.