Съоръжение за съхранение на електрическа енергия ще се изгражда в Разград с европейско финансиране, съобщават от Областния информационен център.

Проектът е на "Токи Сторидж" ЕАД, като инсталираната мощност е 10 MW, а капацитетът - 40 MWh.

Общата стойност на проекта е в размер на 11 734 980 лева, от които 3 989 893 лева са безвъзмездна финансова помощ от Националния план за възстановяване и устойчивост, а останалите 7 745 087 лева са собствено участие на бенефициента.

Договорът за изпълнение на проекта беше подписан в края на август и се предвижда инсталацията да е готова до края на март следващата година.

Основната цел е намаляване претоварването на електропреносната и електроразпределителната мрежи, балансиране на електроенергийната система и гарантиране на сигурност и стабилност, посочват от областния информационен център.

Подобни батерийни инсталации започнаха да се появяват из цяла България. Те решават един от главните проблеми особено на фотоволтаичните мощности - липсата на стабилност откъм производство и цена.

Батериите се зареждат в часовете с най-силно греене, когато често предлагането надминава търсенето до степен да има риск за баланса на системата и цените поради това са от ниски до отрицателни. От друга страна, във вечерните часове, когато соларното производство секва, а консумацията расте, инсталациите започват да отдават енергията.