"Вярваме, че поставяме началото на нещо голямо." Това заяви по време на откриването на първата фабрика за производство на батерийни системи за съхранение на енергия в България изпълнителният директор на IPS Александър Рангелов.

Проектът BG EXERON X-BESS, намиращ се на територията на индустриален парк Хемус, получи стратегически статут от Европейската комисия през юни тази година и е сред проектите в списъка за ускорено индустриално развитие на чисти технологии по Net Zero Industry Act.

Производственият капацитет на новото съоръжение е 3 GWh годишно, което като приходи се равнява на около €350 милиона при пълна натовареност. Размерът на вложените средства във фабриката възлиза на €12 милиона. Към момента са разкрити 65 нови работни места, като повечето от тях са за висококвалифицирани специалисти - инженери или техници.

Предстои още

В съседство, компанията вече строи втора сграда, която е двойно по-голяма. По този начин производственият капацитет ще се разшири до 5 GWh още в началото на следващата година.

Паралелно с това, IPS работи по проектирането на следваща фабрика в България. Тя е планирана да има капацитет от 10 GWh и ще е напълно автоматизирана.

"Проектът е много специален, вярваме, че е от национално значение. Стойността му е €160 милиона, като в следващите дни очакваме официалното решение на Европейската комисия за финансова помощ от €90 милиона", разкри още Рангелов.

Той изрази надежда, че ще получат "силната подкрепа на държавата, защото ветровете не винаги духат така, както на корабите им се иска".

"Започваме нещо голямо и поставяме България на друго ниво на европейската технологична карта за ключови индустрии."

Пред събралите се гости и партньори той анонсира, че в партньорство с полската MM Energy е взето инвестиционно решение за изграждане на фабрика с капацитет 10 GWh в Полша. Тя ще бъде с лиценз на IPS и ще произвежда технологията на българската компания.

Това, подчерта той, е "първата имплементация на стратегическия статут, който Европейската комисия даде за технологията и производството ни.

Тоест тази технология да бъде репликирана максимално бързо и в големи обеми в Европа, така че да може да задоволява все повече и повече европейските нужди".

Стъпка към масовия пазар

Компанията IPS, добре позната в почти 60 държави, до момента отчита само един "недостатък". Системите й намират място в строго специализирани, класифицирани проекти, обслужващи критичната инфраструктура в сектори като енергетика, нефт и газодобив, отбрана.

"Тук с тази технология, на която даваме старт днес като производство, излизаме на масовия пазар, и вярваме, че поставяме началото на нещо голямо", заяви още изпълнителният директор.

Той подчерта, че в последните години, особено в Европа, са инсталирани огромно количество възобновяеми енергийни източници - основно фотоволтаици и вятърни турбини. Които по същество са непостоянни, което води до определени проблеми и остра нужда от балансиране на мрежите.

"Най-добрият начин за балансирането са системите за съхранение на енергия и в частност електрохимичните, които са и обект на нашето производство, което откриваме," коментира той.

В своето слово, Рангелов подчерта, че батерийните системи са ключов компонент за стабилността на електропреносните мрежи и оттам - за суверенитета на отделните държави, особено в Европа.

"Никой не вярваше, че в Европа е възможно да бъде създадено подобно производство с цялостен цикъл на производство.

Е, ние доказахме, че тази мисия е възможна. Не само че цикълът на производство е цялостен при нас, но и сме конкурентни като цени и услуги на китайските производители", категоричен беше Рангелов.

Кои са клиентите?

"1 MWh е минимумът на системата, което предполага все пак индустриална мощност", заяви за Money.bg оперативният директор на IPS Марияна Янева. "Tаргетираме предприятия, индустриални мощности с по-високо потребление на електроенергия.

Сред потенциалните ни клиенти са и такива, които имат вече инсталирана соларна система, но в момента не ги устройва да продават на пазара. Затова предпочитат да си съхраняват енергията и да я ползват след залез слънце", допълни тя.