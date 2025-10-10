Индексът на промишленото производство у нас през август 2025 г. остава на равнището от предходния месец, показват предварителните данни на Националния статистически институт (НСИ). Това означава на практика, че няма увеличение или намаление на промишлената продукция през август спрямо юли.

От друга страна обаче, на годишна база - което се смята за по-солидната база за сравнение - т.е. спрямо август 2024 г., е регистрирано намаление с 8,7% на календарно изгладения индекс на промишленото производство.

Годишни изменения

На годишна база спад на промишленото производство (изчислен от календарно изгладените данни), е отчетен при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 30.8%, в добивната промишленост - с 6.9%, и в преработващата промишленост - с 4.6%.

В преработващата промишленост съществен спад спрямо август 2024 г. е регистриран при: производството на превозни средства (без автомобили) - с 54.3%, производството на хартия, картон и изделия от хартия и картон - с 22.6%, и при производството на облекло - с 20.6%.

Ръст е отчетен при производството на изделия от други неметални минерални суровини - с 20.9%, както и при производството на мебели - с 15.8%.

Месечни изменения

През август 2025 г. спрямо юли 2025 г., т.е. на месечна база, е отчетено намаление при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - със 7.6%, докато увеличение е регистрирано в добивната промишленост - с 8.7%, и в преработващата промишленост - с 0.2%.

В преработващата промишленост нарастване се наблюдава при: обработката на кожи, производството на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм - с 8.4%, производството на машини и оборудване с общо и специално предназначение - с 8%, и при производството на лекарствени вещества и продукти - със 7.7%.

Спад е регистриран при производството, некласифицирано другаде - с 12.5%, и при производството на текстил и изделия от текстил (без облекло) - с 10.6%.

Месечните индекси на промишленото производство се изчисляват съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 2019/2152 на Европейския парламент и на Съвета за европейската бизнес статистика, поясняват от НСИ. Месечните индекси на производството измерват средното изменение на производството между два времеви периода.