В Китай продължава разработването на първото в света съоръжение за производство на електроеенергия чрез термоядрен синтез. На експерименталния свръхпроводящ токамак с горяща плазма (BEST) е инсталиран успешно първият основен компонент - Дюаровият цилиндър, съобщи китайската държавна информационна агенция "Синхуа".

Този етап учените смятат за много значим по пътя към създаването на компактно експериментално устройство за термоядрен синтез. От Института по плазмена физика към Китайската академия на науките посочват, че Дюаровият цилиндър е най-големият вакуумен компонент, произвеждан досега в областта на термоядрените изследвания в Китай.

Същността на производството на електроенергия по посочения метод е във възпроизвеждането на процеса на ядрен синтез, който се случва при Слънцето. За разлика от предходни експериментални устройства за термоядрен синтез, BEST е проектиран да демонстрира действително "изгаряне" на деутерий-тритиева плазма.

Цялостното сглобяване на устройството започна през май. Създаването на BEST се планира да бъде завършено напълно към края на 2027 година.