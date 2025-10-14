Руските атаки срещу енергийната инфраструктура на Украйна от миналата седмица оказаха натиск не само върху украинската система, но и върху тази на съседните държави от ЕС. Страната се нуждае от значителен внос на електроенергия, за да поддържа своята енергийна система в експлоатация, пише economica.net.

На 10 октомври руските удари бяха насочени към енергийната инфраструктура на Украйна, включително системите за управление на електроенергийната мрежа.

"Свързахме се с тях и те ни съобщиха, че са имали много проблеми, но са ги разрешили. В европейската система EAS бе активирано състояние на липса на инфраструктура и средства за контрол на ниво национален енергиен диспечер, а след това беше активирано състояние на възстановяване", коментираха пред румънското издание източници от енергийния сектор на северната ни съседка.

Атаките продължиха и през уикенда. "Русия продължава своя въздушен терор срещу нашите градове и общности, интензифицирайки нападенията срещу нашата енергийна инфраструктура", написа украинският президент Володимир Зеленски в платформата X. Той посочи, че Русия е изстреляла "над 3100 дрона, 92 ракети и приблизително 1360 планиращи бомби" през последната седмица.

Десетки хиляди домакинства и стотици търговски клиенти останаха без електрозахранване след руските удари в края на миналата седмица.

Украйна внесе от Европа до 1500 MW електроенергия в събота, за да компенсира щетите. Данните показват, че румънската система е била в режим на износ на електроенергия към Република Молдова, откъдето част от енергията преминава в украинската система. В понеделник следобед от румънската мрежа течеше енергия към тази на Молдова с мощност от 700 MW, а от молдовската към Украйна - 355 MW.

Има и обратен поток в Северна Румъния, като от украинската мрежа влизат около 87 MW. От Полша в момента влиза електроенергия в Украйна с мощност от 361 MW, а от Унгария - със 141 MW.

Ситуацията подчертава уязвимостта на енергийната инфраструктура в региона и взаимозависимостта на електроенергийните системи в Източна Европа. Масираните руски атаки не само застрашават енергийната сигурност на Украйна, но имат и по-широки последици за сложната и уязвима европейска енергийна мрежа.

Координираните усилия на съседните на Украйна държави са повече от нужни - приближаваме се към зимата, а традиционно в периода на пиково потребление Русия започва да руши енергетиката на нападнатата страна.