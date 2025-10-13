Европейският търговец на дребно, който има над 180 обекта в България - Pepco Group, планира да отвори първите си магазини в Северна Македония, предават местните медии. Очаква се първите обекти на компанията да отворят в столицата Скопие в средата на 2026-а, пише SeeNews.

Pepco Group, която е регистрирана в Нидерландия и е със седалище в Лондон, е част от южноафриканския конгломерат Steinhoff International. В Европа групата притежава марките Pepco и Dealz, както и марката Poundland във Великобритания. В Югоизточна Европа компанията оперира в Босна и Херцеговина, България, Сърбия, Хърватия, Словения, Румъния и Гърция.

Източник: Pepco България

Любимият пазар на Pepco

Както Money.bg писа, Румъния стана любимия чужд пазар на дискаунт веригата. През септември беше открит 500-ят магазин в страната, с който бяха отбелязани десет години от стъпването на компанията в Румъния. Марката навлезе на местния пазар през 2015 г. с обекти в Букурещ, Къмпина и Плоещ. Днес присъства в повече от 100 града и дава работа на близо 4000 души.

Pepco има над 30 000 служители в 18 държави в Европа и управлява мрежа от близо 4000 обекта. Πъpвитe мaгaзини нa ĸoмпaниятa oтвapят вpaти в Πoлшa пpeз 2004 гoдинa.

В България пъpвитe двa мaгaзинa на Pepco ca oтĸpити в Πлoвдив пpeз 2019 година, а днес обектите на веригата у нас са вече над 180. Магазин 182 отвори през септември в град Костенец.