Антитръстовият орган на Турция обяви, че е наложил административна глоба в размер на 402 милиона турски лири или 9,6 милиона долара на компанията Adidas. Санкцията е вследствие на това, че гигантът в спортното облекло е участвал в практики за поддържане на цени на препродажба, които ограничават конкуренцията между оторизираните му търговци на дребно, съобщава Daily Sabah.

В изявление Органът за защита на конкуренцията (RK) заяви, че разследването е разкрило, че компанията се е намесвала в политиките за отстъпки на търговците на дребно, включително чцрез определяне на проценти на отстъпки, допустими продукти и промоционални периоди.

"Констатациите показват, че Adidas е определял процентите на отстъпки, които неговите оторизирани дилъри могат да прилагат, както и продуктите и периодите, в които могат да се предлагат отстъпки", се казва в изявлението.

Намесата в ценовите политики на оторизираните дилъри, особено в онлайн каналите за продажби, е посочена като имаща антиконкурентни последици и следователно представлява нарушение. Това е второ наказание тази година за Adidas, след като компанията беше глобена в средата на февруари за това, че не е информирала клиентите в страната с мюсюлманско мнозинство, че един от водещите ѝ модели обувки съдържа свинска кожа.

Adidas описа своите маратонки "Samba OG" като изработени от "истинска кожа", без да уточнява, че е от свине. През последните години маратонките са носени от моделите Кендъл Дженър и Бела Хадид. От Антитръстовия орган заявиха, че използването на материали, "противоречащи на религиозните чувства на по-голямата част от обществото, трябва да бъде ясно посочено" в рекламите и описанията на продуктите.

Регулаторът глоби компанията с над 550 000 турски лири. По-късно Adidas "актуализира" информацията на уебсайта си.