Базираният в Хонконг производител на кабели и проводници CCSC Technology International Holdings обяви, че планира да започне строителството на фабрика и логистичен център в южния сръбски град Мерошина през ноември, предават местните медии. Китайският конгломерат иска да разшири европейския си бизнес.

Сръбското дъщерно дружество на корпорацията - CCSC Technology, сключи меморандум за разбирателство за проектиране и изграждане с белградската строителна компания Kostruktor Konsalting за проектиране и изпълнение на строителните работи по центъра за управление на веригата за доставки в Меросина. Все още размерът на инвестицията обаче не е обявен.

"След завършването си се очаква центърът да подобри оперативната ефективност на компанията и да служи като значителен логистичен и производствен център, подкрепящ нарастващото ѝ присъствие на европейския пазар. Този проект подчертава нашия дългосрочен ангажимент за подобряване на глобалните ни операции и за позициониране на CCSC като силен и гъвкав партньор в индустрията за взаимосвързващи продукти", заяви Кунг Лок Чиу, главен изпълнителен директор на CCSC.

CCSC за първи път обяви планове за изграждане на съоръжение в Меросина през 2023 година. По това време местните медии съобщиха, че дружеството планира да наеме 200 работници в завода.

CCSC е холдингова компания, регистрирана на Каймановите острови, която осъществява дейност чрез дъщерни дружества, установени в Хонконг, континентален Китай и Нидерландия, предимно в продажбата, проектирането и производството на продукти за взаимосвързване, включително конектори, кабели и кабелни снопове, пише в уебсайта на дружеството.

През фискалната година, приключила на 31 март, CCSC отчита приходи от 17,6 милиона долара и нетна загуба от 1,4 милиона долара, в сравнение с приходи от 14,7 милиона долара и нетна загуба от 1,3 милиона долара през предходната година. Приходите, генерирани от Европа, са се увеличили с 29% годишно през фискалната 2024 година до 11 милиона долара.

CCSC създава сръбското си дъщерно дружество в Белград през 2024 година.