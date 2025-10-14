Спор в управителния съвет на Tata Trusts разтърси индийския корпоративен свят, а ударните му вълни достигнаха до Делхи, разказва CNBC. Tata Trusts е филантропската организация, която контролира 66% от Tata Sons - холдинговата компания на Tata Group с 26 борсово котирани дружества и обща пазарна капитализация от 368 милиарда долара.

В центъра на настоящия разрив е фактът, че Tata Sons трябва да получава предварително одобрение от Tata Trusts за всяка голяма финансова инвестиция, но според източници това одобрение не се иска. "Има клауза, която гласи, че всяка инвестиция на Tata Sons над 100 крор рупии (11 милиона долара) изисква одобрение от попечителите на Tata Trusts. Това не е случаят от няколко години и някои от попечителите смятат, че техните правомощия са намалени ", казва източник от индустрията пред американската медия.

Има и загриженост относно степента на влияние, което фондът се стреми да упражнява върху решенията на Tata Sons за разпределение на капитала. "Макар такива решения да попадат изцяло в компетенциите на борда на Tata Sons, несъгласието между борда и основния му акционер (Tata Trusts) не е добър знак", казва Хетал Далал от Institutional Investor Advisory Services India.

Във вторник вечерта индийските телевизионни канали излъчиха кадри на Ноел Тата, председател на борда на Tata Trusts, на среща с министъра на вътрешните работи Амит Шах в резиденцията му. Според местни медии на срещата присъствали и министърът на финансите Нирмала Ситараман, председателят на Tata Sons Н. Чандрасекаран и попечителите Дариус Кхамбата и Вену Шринивасан.

Макар Tata Sons и Tata Trusts да не са издали официално изявление за случилото се, открито се говори за борба за власт в една от най-мощните бизнес империи на Индия.

Конгломератът Tata Group, който притежава и емблематични марки като Taj Hotels, Jaguar Land Rover и Tetley Tea, не е само бизнес гигант - той активно подкрепя правителствените инвестиционни директиви, като последната му е инвестиция от 11 милиарда долара за създаване на първата индийска фабрика за полупроводници.

Освен това групата е ключова част от много вериги на доставки в страната - произвежда например iPhone на Apple в Индия, и наема над 1 милион души.

Това е втори път за по-малко от десетилетие, в който най-старият индийски конгломерат преживява борба за власт, свързана с влиянието на Tata Trust върху Tata Sons. Последният път беше през 2016 г., когато председателят на борда на Tata Sons Сайръс Мистри беше безцеремонно отстранен от позицията си.