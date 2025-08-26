Японската автомобилна компаиня Suzuki Motor планира да инвестира общо 700 милиарда индийски рупии (8 милиарда долара) в Индия през следващите 5-6 години, заяви главният изпълнителен директор на компанията Тошихиро Сузуки, съобщи Reuters.

Suzuki планира да увеличи производството на автомобили в страната и да пусне нови модели, надявайки се да запази своя дял на индийския автомобилен пазар, който е най-големият за нея.

Компанията контролира марката Maruti Suzuki, лидер на индийския пазар, отбелязва Reuters.

Заводът на Maruti Suzuki в Западния индийски щат Гуджарат ще стане в близко бъдеще един от най-големите центрове за производство на автомобили в света, коментираха от Suzuki. Неговият планиран капацитет достига 1 милион автомобила годишно.

Компанията започва търговско производство на електрически превозни средства в този завод и планира да ги изнася в 100 страни в света. Партньорите на Suzuki - Denso и Toshiba - започнаха да произвеждат литиево-йонни батерии за хибридните автомобили на компанията.