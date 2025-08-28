Индийската държавна компания Bharat Petroleum Corporation Limited (BPCL) проучва възможността за строителство на нефтохимически комплекс включващ и нова рафинерия, близо до пристанището Рамаяпатнам в Бенгалския залив. Това съобщи The Economic Times, позовавайки се на управляващия директор на компанията Санджай Хана.

Според прогнозите, до 2030 г. Индия - която е трета в света по обем на вноса и потреблението на петрол - ще увеличи потреблението си на петрол с 1 милион барела на денонощие, докато за същия период потребелнието на петрол в световен мащаб ще нарасне с 2,5 милиона барела на денонощие. Сега страната потребява 5,5 милиона барела на денонощие, т.е. нарастването само за 5 години ще е с близо 20%.

"Осъзнавайки високия потенциал за икономически растеж на Индия, BPCL обмисля възможността за строителство на нова петролна рафинерия и нефтохимически комплекс близо до пристанището Рамаяпатнам в Андхра Прадеш. Към момента се извършва предпроектна работа", заяви топ мениджърът на компанията на годишното събрание на акционерите.

От ръководството на компанията казаха още, че новият комплекс се предвижда да е с капацитет от 9 милиона тона и ще струва около 11 милиарда долара.

BPCL сега притежава три петролни рафинерии с общ капацитет на преработка от 40,5 милиона тона.