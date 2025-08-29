Индия смята да увеличи покупките си на руски петрол през септември, независимо от натиска от страна на американската администрация. Това съобщи Reuters, позовавайки се на свои източници.

Според тяхната прогноза, индийските петролни рафинерии ще увеличат покупките на руски петрол през септември с 10-20%, или със 150-300 хиляди барела на денонощие в сравнение с август. През първите 20 дни на август Индия е внасяла 1,5 милиона барела руски петрол на ден, което е колкото през юли.

Тези обеми представляват около 1,5% от световните доставки. Те правят Индия най-големия купувач на руски петрол, покривайки потребностите на страната на около 40 процента.

"Руският петрол вероятно ще остане основната част от покупките на Индия на тази суровина", казаха източниците на Reuters. "Въпреки увеличението на американските мита и ценовите ограничения на ЕС, Индия продължава да разчита на петрол от Русия, възползвайки се от доставките на евтини руски енергоресурси."

На 6 август САЩ наложиха допълнителни мита от 25% на Индия във връзка с покупките на руски петрол и нефтопродукти. Отчитайки по-ранното решение на Вашингтон да наложи мита от 25% при вноса на индийски стоки, митата за страната при вноса в САЩ достигнаха 50%.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп разкритикува Индия за това, че "винаги купува по-голямата част от военното си оборудване от Русия" и е "заедно с Китай най-големият купувач" на руски енергийни ресурси.

В тази връзка индийският посланик в Русия Винай Кумар заяви пред ТАСС, че Индия ще купува петрол откъдето й е изгодно, а решението на САЩ за вдигане на митата е "несправедливо и неразумно".