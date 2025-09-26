Индия е информирала Съединените щати, че за спиране на вноса на руски петрол, от съществено значение е премахването на забраната за доставки на петрол от Иран и Венецуела. Това съобщи Bloomberg, позовавайки се на източник, запознат с хода на преговорите.

По време на търговските преговори във Вашингтон, съобщава агенцията, индийската делегация е подчертала, че едновременният отказ от вноса на петрол от Русия, Иран и Венецуела - които заемат значителна част от световния пазар на енергоносители - може да доведе до рязко покачване на цените на петрола и петролните продукти.

По думите на индийски представител, свалянето на санкциите спрямо Иран и Венецуела, е необходимо условие за изпълнение на исканията на Белия дом за отказ на страната с най-многобройното население в света, от вноса на руски петрол.

През август Съединените щати наложиха допълнително мито от 25% на индийските стоки, заради покупки на руски суров петрол. Индийското Министерство на външните работи нарече тези мерки "несправедливи". Въпреки натиска, петролните рафинерии на страната нямаха планове да се отказват от руските енергийни доставки.

По време на речта си преди дни пред Общото събрание на ООН, президентът на САЩ Доналд Тръмп отново се върна към този въпрос и обвини Индия и Китай във "финансиране на бойните действия в Украйна", заради икономическо им сътрудничество с Русия.