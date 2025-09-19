Реализацията на проекта за лицензионно производство на автомат "Калашников" АК-203 в Индия е донесло приходи на Русия за над 100 милиона долара. Това обяви Вячеслав Козлов, заместник-генерален директор на "Рособоронекспорт", по време на Международния технологичен конгрес, съобщи РИА Новости.

Проектът се реализира чрез съвместното предприятие Indo-Russian Rifles Private Limited и е планиран за срок от седем години. Още през 2023 г. започнаха доставките на автомати за индийското Министерство на отбраната по договор с общ обем на от над 600 000 броя автомати.

Понастоящем страните работят за задълбочаване на локализацията, като индийски компании усвояват технологията за производство на различни компоненти на автомата.

През юли 2024 г. беше обявено, че руско-индийското съвместно предприятие е доставило 35 000 автомата АК-203 на Индия. Тогава генералният директор на "Рособоронекспорт" Александър Михеев съобщи, че съвместното предприятие е завършило първия етап от проекта за производство на АК-203 в Индия през 2024 г.

Автоматът "Калашников" АК-203 е версия на автомата АК-200 с калибър 7,62×39 мм, използван от индийската армия.

Индия е най-големият вносител на руско оръжие. По данни на Стокхолмския международен институт за изследване проблемите на мира (SIPRI), Москва доставя на Длелхи около 36% от оръжията на Делхи.