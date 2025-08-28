Конструкторите на руския концерн "Калашников" въведоха в модернизираната версия на автомата АК-15 (АК-15 тип 3), редица технологични подобрения, прилагани преди това за подобряване на автомата АК-12, съобщават от концерна.

По-специално, те промениха дулото и мерника, въведоха механизъм за стрелба с двупосочен превключвач на режима на стрелба и изключиха режима на стрелба с фиксирана поредност.

Подобренията, повишаващи характеристиките на оръжието, са свързани с предложения от военнослужещи, участващи в бойните действия в Украйна, коментират от "Калашников".

В същото време, усъвършенстваният АК-15 запазва традиционната си надеждност и устойчивост на външни влияния, допълват от концерна.

7,62-милиметровият автомат "Калашников" АК-15 е разработен на базата на 5,45-милиметровия автомат АК-12 и е образец на индивидуално стрелково оръжие за личния състав на въоръжените сили на Руската федерация и други правоохранителни органи. Приет е на въоръжение в руската армия през февруари 2020 г. и, заедно с АК-12, представлява петото поколение автомати "Калашников", обясняват от корпорацията.

Моделите автомати "АК-12" и "АК-15" се отличават от предишните поколения с добре обмислената си ергономичност, повишената точност и прецизност на стрелба, както и с възможността за инсталиране на всякакви съвременни оптико-електронни прибори: колиматорни, оптични, нощни, термовизионни мерници.

Ръководството на компанията реши да създаде собствена линия от модели на базата на автомат АК-15, различаващи се един от друг по тегловно-габаритни характеристики.