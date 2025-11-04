Русия и Китай ще продължат строителството на атомните електроцентрали "Тянван" и "Сюйдупу", се казва в съвместно изявление след тридесетата редовна среща на правителствените ръководители на Руската федерация и Китай.

"Договорихме се да продължим реализацията на проектите за строителство на атомните електроцентрали "Тянван" и "Сюйдупу", да осигурим навременното завършване на строителните работи и въвеждането на обектите в експлоатация", се казва в документа.

На тази основа Русия и Китай възнамеряват да задълбочат сътрудничеството си в областта на мирното използване на ядрената енергия, последователно да развиват сътрудничеството си в областите на термоядрения синтез, реакторите с бързи неутрони и затворения цикъл на ядреното гориво. Освен това, страните смятат да развиват на основата на принципите на взаимна изгода и баланс на интересите, сътрудничество чрез "пакетни" споразумения в областта на съвместното изграждане на нови атомни електроцентрали.

В изявлението се подчертава, че страните високо ценят резултатите от руско-китайското сътрудничество в енергийната сфера и потвърждават намерението си да продължат да разгръщат неговия потенциал, да разширяват всеобхватното енергийно партньорство и да укрепват всестранното, широкомащабно и многостепенно двустранното сътрудничество в енергетиката.

Страните възнамеряват също така, съвместно да поддържат националната, регионалната и глобалната енергийна сигурност, както и да насърчават равния достъп до използване на надеждни, устойчиви и съвременни енергийни източници.