Спорна практика набира скорост в центровете за изнесени IT и бизнес процеси на международни компании в Румъния - стотици служители се прехвърлят към международни подизпълнителски компании като Accenture и индийската Infosys. Това създава атмосфера на несигурност в сектор, който допринася с 6% за БВП на Румъния, пишат местни медии.

Най-скорошната ситуация засяга американската корпорация Emerson, която прехвърля 38 IT специалисти от Клуж в индийската Infosys, считано от януари 2026 г. Служителите в екипите за IT поддръжка на място, бюро за IT обслужване и операции с крайни устройства ще бъдат автоматично прехвърлени в новата компания, в процес, описан от финансовия консултант Дору Шупеала пред Stiri de Cluj като "маскирано съкращение".

British American Tobacco (BAT) обяви през юли 2025 г. глобално стратегическо партньорство с Accenture за трансформация на дейността си. Тази стъпка, оказва се, включва прехвърлянето на около 1200 румънски служители на BAT към американския консултантски гигант, считано от март 2026 г., пише Hacking Work, като цитира служители.

Прехвърлянето се извършва въз основа на закон от 2006 г. относно прехвърлянето на предприятия, който гарантира запазването на трудовите договори за най-малко една година. След този период служителите ще трябва да се съобразят с вътрешните правила на новите работодатели, като предоговарят индивидуалните си договори.

Индийските аутсорсинг компании не се ползват с добро име в северната ни съседка заради условията на работа, изискванията към редовите служители и тежката йерархия. Заради това и мнозина по-скоро биха напуснали, отколкото да продължат да работят при тях по новите условия.

Консултантът Дору Шупеала счита, че тази нова форма на аутсорсинг на аутсорсинга "безмилостно засяга румънските ИТ специалисти", превръщайки работните места в "клетки, които лесно се изтриват в Excel таблиците на индийците". Явлението се усилва от натиска на конкуренцията с евтината работна ръка от Индия и внедряването на технологии за изкуствен интелект.

Румънският IT сектор е изправен пред значителен спад: броят на служителите в топ 10 на технологичните компании е спаднал от близо 28 000 през 2023 г. до под 25 000 през 2024 г. Лидерът Endava Romania е съкратила над 1000 служители, а Amazon Development Center е намалила около 350 позиции, пише местната редакция на Euronews.

Ситуацията създава допълнително напрежение в момент, в който румънското правителство премахна данъчните облекчения за IT индустрията, считано от януари 2025 г., две години по-рано от първоначално планираното.