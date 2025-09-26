Европейската комисия е съгласна, че бюджетният дефицит на Румъния през тази година ще достигне 8,4% от БВП, или 159 млрд. леи (около 32 млрд. евро). Това обяви премиерът Илие Болоджан на пресконференция в Букурещ след визитата си в Брюксел. През последните седмици експерти от финансовото министерство и Комисията водеха преговори по въпроса, пише Romania Insider.

Според Болоджан през 2026 г. дефицитът ще се понижи до малко над 6% от БВП. Нетните първични разходи - ключов показател за ЕК по процедурата за прекомерен дефицит - ще навлязат в рамките на 7-годишния план за фискална консолидация. Очакванията са ефектът от новите бюджетни мерки да бъде 0,6-0,7% от БВП тази година и над 2,5% догодина.

ЕК е оценила предприетите действия и трудната ситуация на Румъния, заяви премиерът. Въпреки това страната трябва да докаже ангажимента си чрез строга финансова дисциплина, ограничаване на разходите, реформи за по-ефективна държава и поддържане на политическа стабилност.

Отклонението от първоначалната цел за дефицит - 7,1% по бюджета и 7,5% след юлската ревизия - идва основно от по-високите разходи за лихви и инвестиции. Лихвените плащания тази година се очаква да достигнат 50 млрд. леи спрямо 40 млрд. планирани - разлика от 10 млрд. леи (2 млрд. евро), или над 0,5% от БВП.

Допълнително тежест ще окажат и разходите за съфинансиране. Румъния трябва да усвои 10 млрд. евро по Плана за възстановяване и устойчивост до края на 2025 г. и през 2026 г., което ще ограничи пространството за инвестиции. Само тази година бюджетът предвижда 149 млрд. леи за инвестиции, равняващи се на 7,9% от БВП.