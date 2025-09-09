Според последните данни на Националния институт по статистика (INS) на Румъния, брутният вътрешен продукт (БВП) на страната през второто тримесечие на 2025 г. е нараснал с 0,3% на годишна база. При сезонно коригирани данни растежът е 2,1%, а в сравнение с първото тримесечие на годината, БВП е с 1,2% по-висок в реално изражение, пише Business Review.

При текущи цени БВП за първата половина на годината е оценен на 826,3 млрд. RON (около 167,6 млрд. евро). В сезонно коригирани стойности БВП за второто тримесечение на 2025 г. е 471,3 млрд. RON (95,6 млрд. евро).

По сектори най-силен положителен принос за растежа има строителството, добавяйки 0,3 процентни пункта към БВП, като производството в сектора нараства с 5,6% на годишна база. ИТ секторът, с дял от 7,4% в БВП, допринася с 0,1 процентни пункта, като активността му се увеличава с 1,1%.

Индустрията оказва отрицателно влияние, намалявайки растежа с 0,3 процентни пункта, тъй като производството спада с 1,5%. Търговията на едро и дребно, транспортът, складовите услуги, хотелите и ресторантите намаляват растежа с 0,1 процентни пункта, а професионалните, научните, техническите и административните дейности изваждат 0,2 процентни пункта.

Няколко големи сектора имат общо неутрален ефект. Земеделието, горското стопанство и риболовът увеличават производството си с 1,7%, но влиянието им върху растежа е минимално, докато финансовите услуги и застраховането леко намаляват. Дейността в сектора на недвижимите имоти е стагнирала, публичната администрация, образованието, здравеопазването и социалната помощ нарастват с 0,1%.

В същия момент културата и други услуги отбелязват минимален спад. Нетните данъци върху продукти допринасят положително, добавяйки 0,5 процентни пункта към растежа на БВП, като приходите се увеличават с 5%.

От гледна точка на търсенето, домашното потребление подкрепя растежа, нараствайки с 1,4% и допринасяйки с 0,9 процентни пункта. Брутното образуване на основен капитал се увеличава с 2%, добавяйки 0,5 процентни пункта. Обратно, държавното потребление намалява, като индивидуалните разходи спадат с 3,2%, а колективните с 1,6%, отнемайки общо 0,5 процентни пункта от БВП.

Нетният износ оказва отрицателно влияние от 1,4 процентни пункта, тъй като вносът на стоки и услуги нараства с 5,6%, докато износът се увеличава с 2,8%. INS отбелязва, че предварителните данни не променят съществено по-ранните оценки за второто тримесечие, публикувани средата на август.