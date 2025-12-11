Heidelberg Materials Devnya JSC и EnEarth, базирано в Гърция дъщерно дружество на британската група Energean, подписаха стратегическо споразумение за съвместно изграждане на инфраструктура за транспортиране и трайно съхранение на въглероден диоксид (CO₂) в България.
Това е важна стъпка в проекта ANRAV на Heidelberg Materials, които изграждат в циментовия си завод в Девня първата напълно интегрирана система за улавяне, използване и съхранение на CO₂ в Източна Европа.
Проектът ANRAV предвижда улавянето на приблизително 800 хил. тона CO₂ годишно от циментовия завод на Heidelberg Materials в Девня и транспортирането му за безопасно и трайно съхранение в непосредствена близост до завода. В рамките на споразумението EnEarth ще поеме ролята на оператор за съхранение в проекта Devnya CO₂.
"Девня Цимент" изгражда инсталация за улавяне на въглерод в част от инвестиция за €800 милиона
Компанията върви към въглеродна неутралност
Проектът получи 190 млн. евро от Европейския иновационен фонд, от които 38 млн. евро са специално за изграждането на наземно геоложко хранилища, свързано със специализиран тръбопровод.
Общата стойност на инвестицията в технологията надминава €800 милиона.
Heidelberg Materials и EnEarth ще работят съвместно по техническото развитие, процесите за разрешителни и ангажиране на заинтересованите страни, за да придвижат проекта до окончателно инвестиционно решение (FID) и последваща търговска експлоатация.
Крайната цел е ANRAV да бъде реализиран преди 2030 г.