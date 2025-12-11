Heidelberg Materials Devnya JSC и EnEarth, базирано в Гърция дъщерно дружество на британската група Energean, подписаха стратегическо споразумение за съвместно изграждане на инфраструктура за транспортиране и трайно съхранение на въглероден диоксид (CO₂) в България.

Това е важна стъпка в проекта ANRAV на Heidelberg Materials, които изграждат в циментовия си завод в Девня първата напълно интегрирана система за улавяне, използване и съхранение на CO₂ в Източна Европа.

Проектът ANRAV предвижда улавянето на приблизително 800 хил. тона CO₂ годишно от циментовия завод на Heidelberg Materials в Девня и транспортирането му за безопасно и трайно съхранение в непосредствена близост до завода. В рамките на споразумението EnEarth ще поеме ролята на оператор за съхранение в проекта Devnya CO₂.

Проектът получи 190 млн. евро от Европейския иновационен фонд, от които 38 млн. евро са специално за изграждането на наземно геоложко хранилища, свързано със специализиран тръбопровод.

Общата стойност на инвестицията в технологията надминава €800 милиона.

Heidelberg Materials и EnEarth ще работят съвместно по техническото развитие, процесите за разрешителни и ангажиране на заинтересованите страни, за да придвижат проекта до окончателно инвестиционно решение (FID) и последваща търговска експлоатация.

Крайната цел е ANRAV да бъде реализиран преди 2030 г.