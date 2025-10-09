Чешкият бизнес магнат и лидер на движението ANO Андрей Бабиш заяви, че ще прекрати всякаква форма на пряка военна помощ за Украйна, ако успее да състави ново правителство след изборите, съобщават световните агенции. Милиардерът и бивш премиер подчерта, че чешкият бюджет няма да предоставя средства за оръжия за Киев.

"Няма да дадем на Украйна нито една крона от нашия бюджет за оръжия", заяви Бабиш. Той припомни, че вече е обявявал подобна позиция по време на предизборната кампания.

По думите му военната и икономическа подкрепа за Украйна вече се осигурява чрез бюджета на ЕС, към който Чехия допринася с около €2,4 милиард годишно. Затова, според него, няма нужда страната да отделя допълнителни средства за въоръжаване.

Бабиш посочи още, че възнамерява да прекрати чешката инициатива за боеприпаси. В рамките й Прага закупуваше излишни артилерийски снаряди от държави извън ЕС и финансираше изпращането им на украинската армия.

С това изявление милиардерът се разграничава от позицията на президента Петър Павел, който неотдавна призова бъдещото правителство да продължи програмата. "Не знаем какво точно представлява тази инициатива. Знаем само, че частни субекти печелят десетки милиарди крони за сметка на украинците", заяви обаче Бабиш.

По този повод лидерът на ANO предложи НАТО да координира прозрачна програма за съвместни покупки и поддръжка на въоръжение, с цел оптимизиране на разходите на държавите членки.