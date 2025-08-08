Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) е одобрила придобиването на съвместен контрол върху "Завод за оптика" АД с производствена база в Панагюрище от страна на германското дружество "Карл Цайс Йена" ГмбХ и "български инвеститори". Според решението на сайта на комисията последните са и настоящите ѝ четирима акционери Иван Гарчев (31.58%), Никодим Казанджиев (30.53%), Велко Петкански (30.53%) и Владимир Недялков (7.36%).€

Реално промяната след сделката ще е навлизането като акционер на немското дружество, чиито едноличен собственик е германското акционерно дружество "Карл Цайс" АГ, което е компания майка на всички фирми от Групата Цайс. Тя е собственост на фондация "Карл Цайс", която управлява и "Шот" АГ, образуващо Групата Шот. Самата група на "Карл Цайс" е листната на германската борса и с пазарна оценка към момента от 3,88 милиарда евро. От публикуваният вчера отчет става и ясно, че дружеството генерира 1.6 милиарда евро приходи през първите девет месеца на финансовата си година.

След разместването "Карл Цайс Йена" ще придобие 31,5% от "Завод за оптика" и ще стане акционерът с най-голям дял в него. Тези на останалите четирима ще намалеят както следва: Иван Гарчев - 21.63%, Никодим Казанджиев - 20.91%, Велко Петкански - 20.91% и Владимир Недялков - 5.04%. След придобиването на дяловете от страна на германското дружество, то ще инвестира в българското, но в решението на КЗК не е посочена стойност на инвестицията.

В него се посочва, че след ускорено проучване сделката не застрашава ефективната конкуренция на пазарите за оптични компоненти, оптично стъкло и оптични продукти в рамките на Европейското икономическо пространство (ЕИП). Въпреки изразените от конкуренти опасения за засилена конкуренция за квалифицирани кадри, КЗК подчертава, че свободното движение на работна сила не може да бъде ограничавано, и изразява очакване новите инвеститори да допринасят за развитието на човешкия капитал чрез партньорства с местни училища под формата на дуално обучение.

Кои са двете дружества

"Карл Цайс Йена" ГмбХ е дъщерно дружество на германската група ZEISS със седалище в университетския град Йена и произвежда високопрецизна оптична и опто-електронна техника за сектори като полупроводници, индустриална метрология, микроскопия и медицинска технология. Тя разработва, изработва и разпространява оптични, прецизни механични и електронни устройства, както и предлага услуги като независима лаборатория за изпитване и калибриране. Компанията обслужва както нуждите на концерна, така и външни клиенти по света.

Настоящата структура на фирмата се формира след приватизацията на бившето държавно предприятие в ГДР и пълното ѝ придобиване от "Карл Цайс" АГ през 1995 г. Днес тя е част от централизираното производствено звено на ZEISS, обединяващо разработки, производство и тестове. На територията на България Групата Цайс оперира чрез "Карл Цайс България"ЕООД, което извършва търговия с оптически изделия, изделия от фината механика и опто-електронни изделия, както и инструменти и други уреди. Приходите му според последния видим в Търговския регистър (ТР) годишен финансов отчет са в размер на 2.9 млн. лв., като е на печалба от 136 хиляди лв.

"Завод за оптика" АД в Панагюрище е компания, специализирана в производството на прецизни оптични и опто-механични компоненти по клиентски спецификации. Създадено през 1971 г. в рамките на "Оптикоелектронен завод", предприятието разполага със собствена база за обучение на кадри и над 45 години производствен опит. От 2000 г. е самостоятелно търговско дружество. Фабриката му обслужва водещи клиенти от Германия, Швейцария, Великобритания и САЩ, като залага на модерни технологии, съвременно оборудване и строги системи за контрол на качеството. Според доклада за дейността на дружеството приходите му за 2023 г. са 14.9 млн. лв., а печалбата 986 хил. лв.

Пазарът на оптични компоненти и стъкло

Според решението на КЗК основните български дружества, конкуренти на пазара на оптични компоненти в страната са "Оптикс" АД, "Майкро Оптикс Юръп" ЕООД, "Технооптик" ООД, "Микро Вю Ендоскопи Оптик" АД, "ТИТ Оптик" ЕООД, "Джунов Прецижън Оптик" ООД, "Холдинг Кимкооп" ЕООД, "Оптични елементи и системи" ООД и"Лимотек" ЕООД. Според нея в същия момент някои от чуждите конкуренти от ЕИП са активни и в България. Общият обем за 2022 г. на пазара на оптични компоненти в пространството е 41.2 млрд. лв., а общият пазарен дял на Групата Цайс и на "Завод за Оптика" е под 5 на сто.

В решението си комисията посочва, че бъдещата сделка не би могла да доведе до съществено възпрепятстване на ефективната конкуренция на пазара на производството на оптични компоненти, особено в резултат на създаване или засилване на господстващо положение. Същото важи и за този на оптично стъкло, каквото според документа не се произвежда в България, поради което българските оптични фирми задоволяват своите нужди изцяло от внос.