Голям затворен комплекс ще се строи на мястото на бившия завод "Пектин" в пернишкия квартал "Църква", пише местният портал "Мироглед". Реализацията на проекта ще приключи над 80-годишната индустриална история на терена.

На него през 1942 г. е построено предприятие за преработка на шипки, сушени плодове и зеленчуци, а през 1950 г. започва изграждането на единствения на Балканите завод за лечебен пектин. През следващите десетилетия производството се увеличава в пъти, започва да работи и цех за сокове, а продукцията достига даже пазарите на САЩ, Канада и Индия.

През 1997 г. завод "Пектин" е приватизиран, но дейността му затихва за няколко години, след което е разграбен и преди около десетилетия ЧСИ го продава за под 300 000 лева и по-късно сградите са разрушени.

През годините имаше дискусии в пернишкия Общински съвет именно за превръщането на терена в жилищен, като някои от местните политици бяха на мнение, че не бива да се зачеркват земи, които вече са отредени за производство, припомня местната медия.

В крайна сметка обаче ще се строят именно блокове. РИОСВ одобри частично изменение на Общия устройствен план, с което става възможна реализацията на проекта. "Мироглед" посочва, че гръцкият гражданин Томас Папакостас с фирма "Формейшън ентърпрайзис" е поискал от ОбС разрешение за строителство, а документацията в екоинспекцията е внесена от турската фирма "Бак Европа" АД на Вайсел Бакгьор и софийската "Васом инвест" ООД начело с Владимир Даскалов.

Върху два парцела от общо над 40 декара ще се изграждат 356 жилища в 3 сгради с общо 9 входа, като под тях ще има подземен паркинг с 320 места, а също и още 47 надземни.

Върху покривите ще има озеленяване, което ще изпълнява функцията на обединена паркова среда за комплекса. Допълнително ще има близо 1 мегават соларна инсталация и 7 магазина.

Развитието не е изненадващо - квартал "Църква" е много близо до пътен възел "Даскалово" на АМ "Струма" и, съответно, до София. Това прави бъдещия комплекс потенциално атрактивен и за работещите в столицата, особено след завършването на ремонта и разширяването на околовръстния път.