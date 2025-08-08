Министерството на здравеопазването на Ливан създаде национален орган, който да регулира отглеждането на канабис, съобщава Hurriyet. С тази стъпка азиатската страна е готова да приложи в изпълнение приетия през 2020 година закон за легализирането на медицинския канабис.

Според класация на ООН от 2017 година Ливан е четвъртият най-голям производител на марихуана в света. Тези данни показват, че заплахата от високи глоби и затвор не спират незаконните ферми.

Тогава управляващите решават да възприемат друга стратегия - да легализират производството на опиата за медицински цели.

Причината за обрата в политиката на страната е кризата, пред която е изправена. От 2019 година стойността на ливанската лира е спаднала с 98%. Данни на ООН за 2023 година показват, че повече от 80% от населението живее под прага на бедност. В определени периоди през последните години инфлацията е достигала 300%, което прави жизненоважни стоки като храна и лекарства недостъпни за гражданите. Конфликтът с Израел допълнително задълбочава проблема.

"Глобалните проучвания показват, че пазарът на медицински и индустриален канабис струва милиарди годишно, с приложения във фармацевтичната, козметичната, хранително-вкусовата и други индустрии", обясни пред Hurriyet Дани Фадел - ръководител на Националния орган за регулиране на отглеждането на канабис.

Новият орган ще регулира целия процес по отглеждане на растението - от тестване на почвата и водата до надзор на опаковането. За целта ще си сътрудничат както местни органи като министерствата на земеделието, икономиката и финансите, така и с други страни, които имат опит в сектора.

Според експертите легализирането на производството на медицински канабис ще помогне за стабилизирането на икономиката в страната и ще доведе до значителни приходи. Тепърва обаче предстои да се вземе решение каква ще е съдбата на фермите, които са работили незаконно до този момент.