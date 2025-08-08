1256 жилищни сгради с общо 6001 жилища в тях са влезли в експлоатация през второто тримесечие на годината, показват данните на НСИ.

Над 78% от тях са къщи, като статистиката показва някои интересни регионални специфики.

Така в Ямбол, Силистра, Монтана, Видин и Кюстендил броят на сградите и броят на жилищата е почти или напълно равен - т.е. в тези области в експлоатация са влезли само едно- и двуфамилни къщи.

Източник: НСИ

Най-много жилищни сгради са въведени в експлоатация в областите София (столица) - 203 сгради с 2811 жилища, Пловдив - 153 сгради с 300 жилища, и Бургас - 125 сгради с 651 жилища в тях. Последното пък е показателно, че в морския град интензивно се строят нови кооперации.

Двустайните жилища са с най-голям дял - почти 43%, като бележат ръст на годишна база, следвани от тристайните с почти 31%, но при спад при тях в сравнение с второто тримесечие на 2024 г.

Общата полезна площ на новопостроените жилища през второто тримесечие на 2025 г. е 538,6 хил. кв. м, а жилищната площ - 379,6 хил. кв. метра. Средната жилищна площ на едно новопостроено жилище e 63,3 кв. метра.

Най-голяма средна жилищна площ на едно новопостроено жилище е регистрирана в областите София - 121,9 кв. м, и Монтана - 121 кв. м, а най-малка - в областите Разград - 47,8 кв. м, и Търговище - 52,1 кв. метра.