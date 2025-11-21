Индустриалният комплекс FIX в западната част на Солун навлиза в етап на цялостна реконструкция, която ще обедини жилищни, хотелски и културни функции в един съвременен градски хъб. Проектът, разработен от Dimand в партньорство с архитектурното бюро Foster & Partners, беше представен официално и се очаква строителните дейности да започнат през следващите месеци.

Паралелно с развитието на новата многофункционална зона, гръцкото министерство на културата завърши директното закупуване на сградата FIX S2 - част от историческата пивоварна - за €8,23 милиона, под обективната й стойност от около €9,4 милиона. Сделката осигурява сградата за обществено ползване и превръщането й в нов културен център.

Източник: dimand.gr

Министерството подписа и споразумение за дарение с Dimand, по силата на което компанията ще изготви пълните архитектурни, конструктивни, електромеханични и екологични проекти до ниво тръжна процедура. Това ще позволи проектът да бъде включен незабавно във финансова програма.

Министърът на културата Лина Мендони подчерта, че възраждането на FIX е ключов елемент от по-широка стратегическа програма за реставрация на индустриалното наследство в Гърция. Тя посочи, че Комплекс 2 ще бъде превърнат в многофункционален културен център, в който ще се помещава световноизвестната колекция "Костакис".

Източник: dimand.gr

Придобита през 2002 г. за €33,5 милиона, колекцията включва 1277 произведения на руския авангард и представлява един от най-значимите културни активи на Солун. Освен нея в сградата ще бъдат разположени Солунският държавен оркестър и Държавната консерватория, със съвременни пространства за репетиции и концерти.

Реставрационните дейности се очаква да започнат в рамките на 18 месеца.

В икономическата част на проекта Dimand предвижда изграждането на 8-етажен петзвезден хотел със 153 стаи, който ще се управлява от международна хотелска верига, чието име ще бъде обявено в началото на 2026-а. Планирана е и биоклиматична жилищна сграда с 96 апартамента и обща площ 18 900 кв. м. Проектът включва 147 подземни паркоместа и 5 мезонета с площ от 150 до 285 кв. м. В Комплекс 1 ще бъде разположен бутиков хотел с 38-40 стаи, а в сградата "Зенетос", бившия завод за бутилиране, ще бъде създадено пространство за гастрономия и събития със запазени оригинални индустриални машини.

Източник: dimand.gr

Ключов елемент в градоустройствената концепция е създаването на централен площад с площ около 15 декара, с воден елемент и 3 основни входа, който ще обедини културните и търговските функции на района. Архитектурната визия цели интегриране на новите сгради с индустриалното наследство на комплекса чрез използване на характерни материали и форми - тухлени фасади, арки и индустриални подови структури.

Главният изпълнителен директор на Dimand Димитрис Андриопулос посочи, че възраждането на FIX следва международни модели като King's Cross в Лондон и градските реновации в Малага и Билбао. По думите му проектът представлява важна стъпка в трансформацията на Западен Солун и има за цел да обедини културното наследство на града с нова икономическа активност.

"Възраждането на FIX е част от тази по-широка трансформация и има за цел да се превърне в забележителност за културата и ежедневието на града", коментира още Андриопулос.