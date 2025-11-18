Мегапроектът "Елиникон" напредва с ускорени темпове и първите завършени обекти се очакват още през 2026-а. Това показва докладът на инвеститора Lamda Development, публикуван във връзка с последната емисия облигации на стойност €500 милиона, която компанията пласира успешно на пазара.

Поредно доказателство за значението на "Елиникон" като един от най-мащабните урбанистични проекти в Гърция и региона е фактът, че на територията на бившето атинско летище в момента се работи върху около 40 активни площадки. За реализацията са ангажирани 18 строителни компании и близо 2500 работници.

Сред ключовите обекти с напредък са крайбрежният комплекс Riviera Galleria, планиран за откриване в края на 2026 година, както и Riviera Tower, първата 200-метрова жилищна кула в Гърция, която вече е достигнала 35 етаж.

Паралелно продължават дейностите по Ellinikon Park, чийто първи зони ще бъдат достъпни в началото на 2027 г. Значителен напредък има и при подземната магистрала Poseidonos, която е почти завършена по отношение на изкопните и бетоновите работи.

Жилищният сегмент остава сред най-силните двигатели на проекта. Всички 315 крайбрежни жилища вече са продадени, а интересът към квартала "Little Athens" надхвърля очакванията, като приблизително 95% от имотите там са придобити. Продажбите и предварителните договори носят на Lamda над €1,4 милиарда към август 2025-а, като прогнозите са сумата да достигне €1,6 милиарда до края на годината.

В следващата фаза започват строителните дейности по The Ellinikon Mall, който ще бъде най-големият търговски център в Гърция с обща площ от 155 000 кв. м и 350 магазина. Проектът е сертифициран по LEED Gold, а Lamda вече е осигурила банково финансиране до €670 милиона. Значителни инвестиции се насочват и към инфраструктурата, включително канализация, енергийни мрежи и пътна система.

Паралелно се развиват и стратегически проекти като интегрираният курорт с казино, който трябва да бъде готов през 2028 г. и се оценява на €1,8 милиарда, както и образователни и иновационни центрове - сред тях кампусът на Университета на Никозия и високотехнологичният център на ION Group.