Журито на наградите "50-те най-добри хотела в света" определи 50-те най-добри хотела в света за 2025 година. Класацията е публикувана вече официално.

Начело на настоящата класация е хотел Rosewood в Хонконг. Този хотел оглави класацията, като беше обявен за най-добър хотел не само в Азия, но и в световен мащаб.

Нощувката в най-евтината стая на Rosewood струва 650 долара на вечер. Експертите, участвали в оценката, нарекоха този хотел "крайбрежен рай на лукса".

Второ място зае Four Seasons Bangkok, като цените на нощувките в хотела започват от 450 долара на вечер. Според мащабите си, хотелът прилича на курорт и включва дори обширен уелнес център.

Трето място за 2025 година зае Capella Bangkok, който хотел оглавяваше предходната класация на най-добрите хотели в света. Цените на престоя в този хотел започват от 600 долара на нощувка.

Източник: iStock

В топ 10 на най-добрите хотели в света за 2025 г., влизат:

Rosewood в Хонконг,

Four Seasons Bangkok,

Capella Bangkok,

Passalacqua на езерото Комо, Италия,

Raffles Singapore,

Atlantis The Royal в Дубай,

Mandarin Oriental Bangkok,

Chable Yucatan в Мексико,

Four Seasons Florence

Upper House Hong Kong.