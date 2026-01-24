Журито на наградите "50-те най-добри хотела в света" определи 50-те най-добри хотела в света за 2025 година. Класацията е публикувана вече официално.
Начело на настоящата класация е хотел Rosewood в Хонконг. Този хотел оглави класацията, като беше обявен за най-добър хотел не само в Азия, но и в световен мащаб.
Нощувката в най-евтината стая на Rosewood струва 650 долара на вечер. Експертите, участвали в оценката, нарекоха този хотел "крайбрежен рай на лукса".
Второ място зае Four Seasons Bangkok, като цените на нощувките в хотела започват от 450 долара на вечер. Според мащабите си, хотелът прилича на курорт и включва дори обширен уелнес център.
Трето място за 2025 година зае Capella Bangkok, който хотел оглавяваше предходната класация на най-добрите хотели в света. Цените на престоя в този хотел започват от 600 долара на нощувка.
Източник: iStock
Колко може да е през 2025-а поскъпването на престоя в хотел у нас, според бранша
Основното предизвикателство пред хотелиерите е липсата на (подготвен) персонал
В топ 10 на най-добрите хотели в света за 2025 г., влизат:
Rosewood в Хонконг,
Four Seasons Bangkok,
Capella Bangkok,
Passalacqua на езерото Комо, Италия,
Raffles Singapore,
Atlantis The Royal в Дубай,
Mandarin Oriental Bangkok,
Chable Yucatan в Мексико,
Four Seasons Florence
Upper House Hong Kong.