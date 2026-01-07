В днешно време правенето на прогнози за бъдещето е повече от всякога упражнение по стил, а да се разбере как ще изглежда 2026 г. за сектора е доста смело начинание. И все пак, с наближаването на края на годината, това е и време за надежди, добри намерения и визии за предстоящата година. За виното, и особено в ЕС, това може да е годината на завръщането на Франция на пазарите, както и на възхода на производството на вино в Източна Европа, съобщава Wine News.

Очаква се потребителите да обърнат специално внимание на вина от малки производители и семейни винарни, с все по-остър фокус върху устойчивостта и биологичните практики, подпомогнати от интерактивни етикети, които правят информацията лесно достъпна благодарение на технологиите. Поне това е според прогнозите на комуникационната кампания на ЕС.

"Повече от само храна и напитки", предназначена да покаже качеството на хранителните и напитъчни продукти от ЕС, особено във Великобритания (един от водещите световни пазари на вино, исторически определящ тенденциите и третият по големина пазар по стойност за италианско вино, с над 506 милиона евро през първите девет месеца на 2025 г., според данни на Istat).

Източник: iStock

"С поглед към 2026 г. потребителите стават все по-любопитни в избора си на вино и са отворени към нови етикети, нови региони и до известна степен нови вкусови профили. Всички сектори на търговията възприемат развиващите се региони на ЕС и това ще стимулира растежа.

Това ще позволи на потребителите да имат достъп до вина, стилове и дори древни техники за винопроизводство, които преди това са били малко известни. Много от тях са защитени по схемите за качество на ЕС, ЗНП, ЗГУ и биологично производство, които гарантират постоянство и качество", коментира Нийл МакАндрю, винен консултант и съветник на кампанията.

Според МакАндрю, сред произхода с най-голям потенциал са "развиващите се" пазари като Гърция, Хърватия, България, Унгария и Румъния, чиито вина имат "светло бъдеще, тъй като тези страни продължават да преоткриват и усъвършенстват производството на местните си сортове грозде, съчетавайки традицията със съвременни техники за винопроизводство, за да осигурят все по-впечатляващо качество".

В един по-широк план МакАндрю отбелязва, че "въвеждането на новоодобрени сортове грозде, които са по-устойчиви на изменението на климата, дори в престижни винарски региони като Шампан, допълнително отразява силния ангажимент на производителите и ЕС да поставят устойчивостта в основата на бъдещото производство на вино".

И докато се очаква 2026 г. да отбележи възраждането на френското вино, което все още се бори с дълбока криза в почти всички свои региони, от Бордо до Бургундия, от Шампан до Прованс, до долината на Лоара, подходът "по-малко, но по-добро" към потреблението ще накара потребителите да ценят по-високо екологично съобразените марки.

По-специално, прогнозите сочат нарастващо търсене на "зелени" вина - органични, натурални и с ниска намеса - с етикети и QR кодове, предлагащи прозрачност относно практиките за устойчивост. В допълнение към търсенето на вина от малки, "автентични" производители и произведени с най-високо екологично уважение, се гарантира дългосрочна икономическа и екологична устойчивост.

"Това движение към устойчивост обхваща всеки етап от производството на вино, от биологичното и биодинамично земеделие в лозята до управлението на водите, здравето на почвата и използването на енергийно ефективно оборудване за намаляване на въглеродните емисии. Винарните, фокусирани върху устойчивостта - подкрепя МакАндрю - активно намаляват отпадъците чрез компостиране на гроздови люспи и се обръщат към възобновяеми енергийни източници като слънчева и вятърна енергия.

Те също така са осъзнали вредното въздействие на високите емисии, свързани с транспорта, и са възприели по-леки опаковки, използвайки много по-леки бутилки или алтернативни решения като торбички в кутия, бурета и вино в консерви. Много от тях също така осигуряват силни практики за социална устойчивост, като например безопасни и справедливи условия на труд за работниците в лозята и икономическа устойчивост чрез адаптиране към климата."

Разбира се, на заден план остава нарастващото внимание към здравето и осъзнатото пиене, което доведе до пускането на пазара на много нискоалкохолни или безалкохолни вина през последните 12 месеца, повечето от които произведени в ЕС.

Европейският съюз разработи гама от висококачествени безалкохолни и нискоалкохолни продукти, включително забележителни примери от известни производители в класически региони като Прованс и Бордо.

С навлизането на много нови продукти на пазара и иновациите в производствените техники, водещи до подобрения в качеството, категорията нискоалкохолни и безалкохолни вина определено е една от тези, които трябва да се следят през следващата година.