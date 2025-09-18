Великобритания обяви безпрецедентно споразумение за привличане на чуждестранни инвестиции в размер на 150 милиарда паунда от водещи американски компании. Сделките са договорени по време на държавното посещение на президента на САЩ и представляват най-големия пакет от преки чуждестранни инвестиции, договарян някога в рамките на визита от подобен мащаб, се казва в официално съобщение на правителството.

Очаква се тези ангажименти да създадат повече от 7600 висококачествени работни места в ключови сектори като чиста енергия, биотехнологии, изкуствен интелект и авангарден производствен сектор. Новите работни места ще бъдат разпределени в различни региони на Обединеното кралство - от Белфаст и Глазгоу до Уорингтън, Мидландс и Североизточна Англия.

"Когато подкрепяме британската изобретателност, развиваме световно конкурентни индустрии и задълбочаваме съюзите си - особено с държави като САЩ - ние създаваме по-добро бъдеще за всички", заяви премиерът Киър Стармър. "Тези инвестиции са ясен сигнал, че Великобритания е отворена, амбициозна и готова да води."

Кои са водещите инвеститори и проекти?

Сред най-значимите обявени инвестиции се откроява нов ангажимент от £90 милиарда от инвестиционната компания Blackstone - надграждайки предишен план за вложения от £10 милиарда в изграждане на центрове за данни в страната. Prologis ще инвестира £3.9 милиарда в разширяване на кампуса Cambridge Biomedical и модернизация на Daventry International Rail Freight Terminal. Това ще стимулира растежа на сектори като науките за живота и напредналото производство.

Palantir планира инвестиции до £1.5 милиарда за утвърждаване на Обединеното кралство като световен лидер в отбранителните иновации, което ще доведе до създаване на 350 нови работни места. Междувременно Amentum обяви инвестиция от £150 милиона, която ще увеличи персонала ѝ във Великобритания с над 50%, създавайки над 3000 работни места в Глазгоу, Мидландс и Североизтока.

Boeing също ще има важна роля - компанията ще модифицира два военни самолета 737 в Бирмингам, предназначени за военновъздушните сили на САЩ. Това е първата подобна дейност на британска територия от над 50 години и ще открие 150 работни места. В същото време инженерната компания STAX ще инвестира £37 милиона в разработка на технологии за намаляване на емисиите в пристанищата на страната.

Технологичен тласък и зелена енергия

Сделките обхващат също иновативни технологии и чиста енергия. Google ще инвестира £5 милиарда в нов център за данни в Хартфордшър, Microsoft обяви £22 милиарда за AI инфраструктура, включително за създаване на най-мощния суперкомпютър във Великобритания. CoreWeave, OpenAI и NVIDIA ще изградят една от най-ефективните AI инфраструктури в Европа, в партньорство с шотландската DataVita.

Ядрената енергия също е приоритет - X-Energy и Centrica ще изградят до 12 модулни реактора с общ капацитет от 6 GW, осигуряващи ток за 1.5 милиона домакинства. Проектът може да генерира икономическа стойност от £40 милиарда, включително £12 милиарда за Североизточна Англия.

Британски компании инвестират обратно в САЩ

Паралелно с притока на капитал във Великобритания, редица британски компании потвърдиха нови инвестиции в американския пазар. Сред тях са:

GSK - с $30 милиарда за научноизследователска дейност и нови производствени мощности;

BP - с $5 милиарда годишно в следващите 5 години;

Revolut - с ангажимент за $500 милиона ;

Sage, OakNorth, Barclays, Starling Group и други - с над $20 милиарда в планирани вложения.

Общата стойност на икономическите ангажименти достига £280 милиарда

Когато към обявените частни инвестиции се прибавят и правителствените ангажименти, включително планираното закупуване на £60 милиарда стоки и услуги от американски компании за период от пет години, общият обем на търговския пакет надхвърля £280 милиарда. Това включва ключови сектори като технологии, отбрана, енергетика и здравеопазване.

"Това е огромен вот на доверие в британската икономика и доказателство, че нашият План за растеж работи", подчерта министърът на търговията Питър Кайл. "Тези инвестиции ще доведат до реални резултати за хората в цялата страна."