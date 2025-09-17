Официалното посещение на американския президент Доналд Тръмп в Обединеното кралство се превърна в категорична демонстрация на силната връзка между бизнес и политика в САЩ. Държавният глава пристигна за важни разговори с британския премиер Киър Стармър и в делегацията му влязоха лидерите на някои от водещите технологични компании в света, като те обявиха мултимилиардни инвестиции на Острова.

Говорим за повече от 50 млрд. долара за суперкомпютри, центрове за данни и AI решения - достатъчно пари (и чипове), за да се позиционира Великобритания като лидер в технологичната сфера от тази страна на Атлантическия океан.

Последното не е случайно - ЕС обяви мащабна AI стратегия за намаляване на зависимостта от САЩ. Сега тази инициатива на Брюксел получава още един мощен конкурент, при това - съвсем близо.

Microsoft води с $30 милиарда инвестиция

Най-голямата инвестиция идва от Microsoft, която обяви план за влагане на $30 милиарда до 2028 година - най-голямата инвестиция на компанията извън САЩ. Пакетът включва $15,5 милиарда за капиталово разширение и $15,1 милиарда в британските операции на компанията.

Като част от тази инвестиция, Microsoft ще изгради в партньорство с британската фирма Nscale най-мощния суперкомпютър в страната с над 23 000 графични процесора в град Лаутън, Есекс.

Изпълнителният директор Сатя Надела сравни потенциалното икономическо въздействие на изкуствения интелект с появата на персоналните компютри в работната среда през 90-те години, като изрази надежда, че ефектът може да се прояви за пет, а не за десет години, съобщава Би Би Си.

Nvidia разгръща най-голямата европейска AI инфраструктура

Nvidia обяви $15 милиарда инвестиция за разполагане на 120 000 Blackwell GPU чипове в Обединеното кралство до края на 2026 година - най-голямото AI съоръжение в Европа. Около 60 000 от процесорите ще бъдат разположени от Nscale, а останалите - от CoreWeave.

Дейвид Хоган, вицепрезидент на Nvidia за корпоративни продажби в EMEA регион, определи това като "най-голямата единична инвестиция от технологична организация в Обединеното кралство".

Проектът включва изграждането на "AI фабрики" - индустриални центрове, където чиповете са само една съставка в много по-сложна рецепта от енергия, охлаждане, мрежи и софтуер. Същата концепция се развива и в Европейския съюз, включително - у нас.

Nvidia подчерта, че това не е просто преразпределение на съществуващи доставки, а изцяло нови поръчки, което подчертава мащаба на проекта. Компанията също така обяви партньорство с BlackRock за модернизиране на британските дата центрове с инвестиция до £500 милиона.

Google, OpenAI и Salesforce допълват инвестициите

Google обяви $6,8 милиарда инвестиция в развитието на изкуствен интелект в Обединеното кралство, включително нов дата център в Уолтам Крос, на 19 километра северно от централен Лондон. Компанията прогнозира създаването на 8250 работни места годишно.

OpenAI стартира Stargate UK - британска версия на масивното си съвместно предприятие със SoftBank и Oracle. Проектът предвижда разполагането на до 8 000 GPU процесора в началото на следващата година с възможност за разширяване до 31 000 чипове. Първото голямо развитие под програмата е планирано в Кобалт Парк в Нюкасъл.

Salesforce увеличи ангажимента си от $4 милиарда през 2023 година до $6 милиарда, като изпълнителният директор Марк Бениоф подчерта дългосрочната ангажираност на компанията към британския пазар.

Tech Prosperity Deal и суверенен AI

Инвестициите са част от по-широкото споразумение Tech Prosperity Deal, подписано между правителствата на САЩ и Обединеното кралство по време на посещението на Тръмп. Споразумението има за цел укрепването на връзките в областта на изкуствения интелект, квантовите изчисления и ядрената енергия.

Премиерът Киър Стармър определи сделката като "поколенческа промяна" в отношенията между двете страни, която ще създаде висококвалифицирани работни места и ще донесе повече пари в джобовете на хората.

Правителството също така обяви Северноизточна Англия като нова "AI растежна зона" с потенциал за създаване на над 5000 работни места и милиарди частни инвестиции.

Въпреки положителните реакции, експерти предупреждават за предизвикателствата пред Обединеното кралство, включително необходимостта от реформиране на правилата за планиране, ускоряване на проектите за чиста енергия и изграждане на необходимата дигитална инфраструктура за технологичен растеж.