Канадската поп звезда The Weeknd, чието истинско име е Ейбъл Тесфайе, е подписал ново партньорство за музикалния си каталог с Lyric Capital Group, като стойността на сделката се оценява на около 1 млрд. щатски долара, съобщава Variety, цитирани от канадското издание CBC. За разлика от много подобни споразумения обаче изпълнителят запазва собствеността върху каталога си.

В изявление, дадено първоначално пред Variety, представители на The Weeknd потвърждават условията на партньорството. "Още от първата среща за всички в Lyric беше ясно, че Абел няма намерение да продава каталога си. Той искаше по-иновативен и творчески подход към изграждането на партньорството", посочват те.

По думите им, чрез новото начинание е изграден и стартиран различен бизнес модел, който дава на The Weeknd и екипа му свобода да реализират творческата си визия с целия обем от права - както върху авторските, така и върху мастър записите. "Това уникално споразумение за каталог поставя нов стандарт за равнопоставеност и контрол на артистите", допълват от екипа му.

Партньорството ще обхваща музикалните мастъри и издателските права на The Weeknd до 2025 г., като бъдещите му издания не са включени в договора.

През последните години редица световни изпълнители избраха да продадат каталозите си. Джъстин Бийбър сключи сделка за 200 млн. долара с Hipgnosis през 2022 г., Кейти Пери продаде правата върху първите си пет албума на Litmus Music за 225 млн. долара през 2023 г., а Queen реализираха продажба на каталога си през 2024 г. за малко над 1 млрд. долара.

През ноември The Weeknd отбеляза и друго значимо постижение - турнето After Hours 'Til Dawn официално премина границата от 1 млрд. долара приходи. "Много малко артисти достигат подобно ниво на глобален туринг успех", коментира Даръл Итън, ръководител "Глобални турнета" в CAA. "Това е изключително рядко постижение и участието ни в екипа, който подкрепя Абел по пътя към този връх, е един от най-гордите моменти в кариерата ми." През последните години това е правила единствено Taylor Swift с нейното турне Eras tour.

Общите приходи от турнето възлизат на 1,004 млрд. долара, като концертите ще продължат и през 2026 г. с планирани спирки в Париж, Амстердам и други големи европейски градове.