Президентът на САЩ Доналд Тръмп заведе дело за 15 милиарда долара срещу престижното издание The New York Times, съобщава CNBC. Тръмп съди медията за клевета и обида, като нарича вестника "острието" на Демократическата партия.

В публикация в Truth Social Доналд Тръмп атакува изданието с твърдението, че обслужма радикално лявата Демократическа партия, като същевременно го обвинява, че прави неверни твърдения за него, семейството и бизнеса му, без обаче да дава повече подробности за твърденията си.

Източник: X.com

Делото е заведено в щата Флорида. Миналата седмица Тръмп заплаши да съди Times за отразяването на сексуално агресивни текст и рисунка, свързани с опозорения финансист Джефри Епстийн, в които участва и президентът. Епстийн беше обвинен в сексуални престъпления и се самоуби в затворническа килия в Ню Йорк през 2019 г.

"На The New York Times му беше позволено свободно да лъже, очерня и клевети твърде дълго, но това спира СЕГА!", пише Тръмп.

Американският президент заведе поредица от дела за клевета срещу медийни компании, обвинявайки ги в невярно или подвеждащо отразяване. В публикацията си в неговата собствена социална мрежа той споменава делата си срещу ABC News и водещия Джордж Стефанопулос, както и срещу Paramount заради интервюто им в предаването "60 минути" с тогавашния кандидат за президент Камала Харис, което според Тръмп е било заведено поради "измамно манипулиране" на интервюто на Харис от страна на телевизията.

Тези дела завършиха съответно с плащания по споразумение за $15 милиона и $16 милиона.

Тръмп заведе r дело за клевета на стойност 10 милиарда долара срещу The Wall Street Journal заради статия, която го свързва с Emijrxk. В статията се твърди, че писмо, написано от Тръмп до Епстийн през 2003 г., е сред документите, прегледани от криминални следователи, които в крайна сметка са довели до наказателните дела срещу Епстийн.

Някои медийни корпорации също са поискали съдебни действия, за да се противопоставят на Доналд Тръмп за това, което те наричат ответни действия и посегателство върху свободата на словото.