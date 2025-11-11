Страната е изправена пред "икономическа катастрофа" и проблеми с националната сигурност, ако Върховният съд се произнесе против налагането на мащабни мита върху внос други държави. Това предупреди резидентът на САЩ Доналд Тръмп.

В изявление пред репортери в понеделник той заяви, че администрацията му планира да изплати по $2000 на американци с ниски и средни доходи, използвайки именно приходите от митата. Остатъкът от средствата ще бъде насочен към намаляване на държавния дълг.

"Ще изплатим дивидент на хората със средни и по-ниски доходи — около $2000, и ще използваме останалите мита, за да намалим дълга си", каза Тръмп по време на церемонията по полагане на клетва на новия си пратеник в Индия Серхио Гор.

Главният икономически съветник на Белия дом Кевин Хасет допълни, че първоначалният план е бил тарифните приходи да се използват единствено за намаляване на бюджетния дефицит. По-високите от очакваното данъчни постъпления обаче позволяват част от средствата да бъдат пренасочени към "дивидент за домакинствата".

Какво се случва?

Върховният съд на САЩ в момента разглежда делото за законността на митата, наложени от Тръмп по силата на Закона за международните извънредни икономически правомощия от 1977 г. (IEEPA). По време на устните пледоарии миналата седмица някои съдии изразиха съмнения относно това дали президентът е имал право да използва IEEPA за митнически цели. Съдия Ейми Кони Барет дори предупреди, че евентуално решение срещу администрацията може да доведе до "хаос", тъй като съдилищата ще трябва да решат как да бъдат компенсирани американските компании, които са платили незаконни мита.

Ако Върховният съд потвърди решението на по-долна инстанция, правителството може да бъде задължено да възстанови над $100 милиарда на вносители. Тръмп обаче твърди, че сумата ще е много по-голяма - "над $2 трилиона".

"Те не дават правилните числа. Ще има икономическа катастрофа, както и катастрофа за националната сигурност, ако загубим делото", заяви още Тръмп.

Политически контекст

Изявленията идват на фона на спад в рейтинга на президента в последните месеци. Част от избирателите изразяват недоволство от инфлацията и достъпността на стоките, което доведе до загуби на републиканците в няколко щата на местните избори.

В същото време Тръмп защити икономическата си политика, като заяви, че инфлацията вече спада и цените на храните и енергията намаляват. По думите му, инфлацията ще се понижи до 1,5% "съвсем скоро". Данните на Министерството на труда показват, че индексът на потребителските цени се е увеличил с 3,0% на годишна база до септември, малко под очакванията. Ръстът на наемите и горивата пък е бил частично компенсиран от по-евтини автомобили, самолетни билети и хотелски услуги.