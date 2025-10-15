Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви във вторник, че подкрепя аржентинския държавен глава Хавиер Милей, като постави бъдещата помощ за страната в зависимост от изхода на изборите на 26 октомври. Двамата лидери се срещнаха в Западното крило на Белия дом, дни след като Вашингтон обеща валутен суап на стойност 20 млрд. долара за стабилизиране на аржентинската икономика.

"Целият свят ще следи тези избори. Милей се справя отлично и популярността му расте", каза Тръмп, добавяйки, че е готов бързо да подпише споразумение за свободна търговия с Аржентина. "Ако социалист или комунист спечели, е трудно да се инвестира. Ако Милей не победи, няма да сме толкова щедри", подчерта той.

Републиканецът похвали Милей като лидер с "огромен потенциал" и изрази увереност, че успехът на Аржентина ще бъде взаимно изгоден. Аржентинският президент от своя страна заяви, че валутният суап "осигурява спокойствие" и показва, че "идеите за свобода работят".

Милей се нуждае от подкрепата на Тръмп като от въздух. След по-малко от две седмици Аржентина ще избере нов състав на Конгреса - ключов за прокарването на реформите му. Но тежката икономическа ситуация, изчерпаните валутни резерви и натискът върху песото заплашват да ограничат влиянието му. Загуба би оставила Милей зависим от опозицията, която може да блокира инициативите му, а дори и да подеме процедура за импийчмънт.

Американската подкрепа може да даде кратък икономически отдих, но не е ясно как ще реагират пазарите и избирателите на изказванията на Тръмп. Републиканецът нарече евентуална победа на перонистите "социалистическа заплаха", каквато и Милей използва в предизборната си реторика.

Рискът от подобен сценарий не е малък - на 7 септември перонистите спечелиха убедително местните избори в провинция Буенос Айрес. Ако този резултат се повтори на 26 октомври, икономиката може да потъне в нова вълна на нестабилност. Пазарите вече реагираха на думите на Тръмп - аржентинските облигации, емитирани съгласно законодателството на Ню Йорк, поевтиняха с до 7%, а борсата в Буенос Айрес премина от ръст в спад само за минути.

В опит да овладее щетите, аржентинското правителството заяви, че американският президент имал предвид изборите през 2027 г., а не тези на 26 октомври. Говорителят на Милей Мануел Адорни увери, че "ако Аржентина не се отклони от пътя на свободата, подкрепата ще продължи", а министърът на сигурността Патрисия Булрич добави, че Тръмп "ще подкрепя страната и след изборите".

Белият дом обаче поставя и конкретни условия - Аржентина трябва да се дистанцира от Китай, втория ѝ търговски партньор, и да отвори вратите си за американски инвестиции. Преди визитата си Милей изрази очакване за "прилив на долари" чрез проекти в добива на литий, мед, енергия и редки метали. Срещата във Вашингтон бе четвърта между двамата, но първа официална в Белия дом.

Това е вторият път, в който Тръмп се намесва финансово в полза на Аржентина. През 2018 г. той бе ключов за одобрението на заем от 57 млрд. долара от МВФ за тогавашния президент Маурисио Макри - от които страната получи 44 млрд. Въпреки това Макри загуби изборите и перонистите се върнаха на власт през 2019 г.

Сега ролята на спасител е поета не от МВФ, а от американското Министерство на финансите. И този път Тръмп не оставя място за съмнение - парите ще дойдат само ако в президентския дворец седи човек, който му е по вкуса.