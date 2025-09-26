Президентът Доналд Тръмп подписа в четвъртък изпълнителна заповед, която очертава условията на сделката за прехвърляне на TikTok към американски собственик. След разговор с китайския президент Си Дзинпин, Тръмп обяви постигането на споразумение, което позволява на платформата да продължи да работи в САЩ.

"Говорих с президентa Си и той каза "Давайте" Това ще бъде изцяло изцяло под американско управление ", заяви Тръмп на пресконференция.

Според новия план, американски инвеститори ще поемат мажоритарния контрол над операциите на TikTok и ще получат лицензирано копие на мощния алгоритъм на приложението. Американските компании ще притежават около 65% от американската версия на отделената компания, докато ByteDance и китайските инвеститори ще запазят под 20%.

Новото дружество ще има стойност от 14 милиарда долара, съобщи вицепрезидентът Джей Ди Ванс - сума, значително по-ниска от общата оценка на ByteDance от 330 милиарда долара. За сравнение, Meta се оценява на 1,8 трилиона долара.

Групата американски инвеститори се ръководи от софтуерния гигант Oracle, който ще надзирава американските операции на TikTok, ще предостави облачни услуги за съхранение на потребителски данни и ще получи лиценз за контрол на алгоритъма. Сред другите инвеститори са медийният магнат Рупърт Мърдок и главният изпълнителен директор на Dell Майкъл Дел.

Сделката слага край на месеци правна несигурност за едно от най-използваните приложения в САЩ с около 180 милиона потребители. Тръмп приписва на TikTok част от победата си в президентските избори през 2024 година.

TikTok преди се сблъска с двупартиен натиск заради опасения за поверителността на данните и твърдения, че Китай може да използва приложението за пропаганда. Конгресът гласува в полза на принуждаване на ByteDance да намери американски купувач или да се изправи пред забрана.

Върховният съд потвърди единодушно забраната през януари, но Тръмп, който активно агитираше за връщането си в Белия дом в TikTok, многократно отложи прилагането ѝ. Отделянето от ByteDance се очаква да завърши в рамките на 120 дни.