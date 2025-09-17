Рамковото споразумение между САЩ и Китай за бъдещето на TikTok в американския пазар придобива все по-ясни очертания след интензивни двудневни преговори в Мадрид, съобщават водещи световни бизнес медии.

Според WSJ се предвижда създаването на отделна компания, която ще управлява приложението в Съединените щати, като американските инвеститори ще притежават около 80% от дяловете, а китайските акционери ще запазят останалите 20%.

По информация на изданието инвеститорският консорциум ще включва Oracle, Silver Lake и Andreessen Horowitz (известна също като a16z). Новата компания ще има управителен съвет с американско мнозинство, като един от членовете ще бъде назначен директно от американското правителство.

Oracle ще поеме отговорността за обработката на потребителските данни в своите съоръжения в Тексас, запазвайки ролята си като ключов партньор за сигурността на данните на TikTok.

Ключовият въпрос в цялата сделка остава съдбата на прословутия алгоритъм за препоръчване на съдържанието - сърцето на платформата, което й позволява да предлага персонализирано преживяване на потребителите.

Заместник-ръководителят на китайския регулатор по киберсигурност Ван Джинтао още вчера обяви, че рамковото споразумение включва "лицензиране на алгоритъма и другите права върху интелектуална собственост". Това означава, че въпреки промените в собствеността, американската версия на TikTok ще продължи да използва поне част от китайския алгоритъм.

Тази договореност представлява компромис между позициите на двете страни. От една страна, американските власти са настоявали за пълно отделяне на алгоритъма от компанията майка ByteDance поради опасения за национална сигурност.

От друга страна, Пекин е искал да запази контрола върху технологията, която смята за стратегически актив. Азиатски инвеститор в ByteDance обясни пред FT, че новата американска структура ще използва китайския алгоритъм, но ще го обучава върху американски потребителски данни.

"Китайската основна линия е сделка за лицензиране. Пекин иска да бъде възприеман като експортьор на китайска технология в САЩ и света.", коментира той.

Американският президент Доналд Тръмп подписа изпълнителна заповед във вторник, която отлага прилагането на закона от 2024 г., изискващ продажбата на китайската собственост върху TikTok, до 16 декември. Това дава допълнително време за финализиране на детайлите по сделката. Тръмп съобщи, че правителството му води разговори с "група много големи компании", които искат да купят TikTok.

"Ройтерс" съобщи още през юли, че компанията подготвя самостоятелно приложение за американските потребители, което ще работи с отделен алгоритъм и система за данни от глобалното приложение. Сега е ясно, че то е готово и ползвателите ще бъдат помолени да минат към него.

Въпреки това, източници близо до сделката съобщават, че ByteDance са се стремили да гарантират, че съдържанието, генерирано от американските потребители, ще остане достъпно за тези в "останалата част от света" и обратно, запазвайки глобалния характер на платформата.

Министърът на финансите Скот Бесънт обясни, че отделеното приложение ще бъде контролирано от американски инвеститори, но ще запази някои "китайски характеристики".