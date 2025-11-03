Най-големите тайвански компании ще преместят производството си на микрочипове в Съединените щати, основно заради наложените високи вносни мита, заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп.

"След две години ще контролираме 40-50% от пазара на микрочипове (в световен мащаб). Най-големите компании от сектора (ще) напускат Тайван и идват в Съединените щати - именно заради митата. Без тях това нямаше да се случи", каза Тръмп в интервю за CBS.

По думите на американския президент, Съединените щати трябва да се съсредоточат върху развитието на високотехнологични индустрии, а евтините стоки може да си доставят от чужбина.

"В чужбина могат да произвеждат неща, които за нас няма смисъл да произвеждаме - например като бельо или продукти за ежедневието. В САЩ можем да купуваме тези и други подобни неща на ниски цени, а самите ние трябва да сме водещи в света в областта на изкуствения интелект, микрочиповете и други съвременни технологии", подчерта Тръмп.