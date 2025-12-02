Администрацията на Доналд Тръмп се съгласи да придобие дял в xLight, съобщава Ройтерс. Стартъпът разработва лазери със свободни електрони (free-electron lasers), смятани за ключов елемент в производството на по-бързи и по-ефективни изчислителни чипове.

Министерството на търговията на САЩ съобщи в понеделник, че правителството ще инвестира до $150 милиона в компанията. Размерът на придобития дял не се разкрива на този етап.

Офисът за изследвания и разработки CHIPS към министерството е подписал необвързващо писмо за намерение да предостави федерални стимули. Това е първата му инвестиция, откакто администрацията на Тръмп пое контрол над изследователския институт за полупроводници на стойност $7,4 милиарда, създаден по времето на Байдън.

В производството на най-модерните полупроводници най-важното оборудване е машината за екстремно ултравиолетова (EUV) литография, която "отпечатва" схемите върху силициевите пластини. В момента холандската ASML е единствената компания в света, която произвежда такова оборудване, макар че стартиращи компании като Substrate работят върху конкурентни разработки.

Американски стартъп иска да детронира ASML

Американски стартъп иска да детронира най-важната европейска полупроводникова компания

Substrate твърди, че има технология, с която цените падат с 90 на сто - зад компанията е ключов съмишленик на Тръмп

Най-трудният за производство компонент в тези машини е лазерът.

Решението на XLight

XLight предлага решение, базирано на технология от ускорители на частици, което би използвало значително по-малко електроенергия от съществуващите лазери.

Компанията работи с национални лаборатории в САЩ върху прототип, който може да бъде интегриран с оборудването на ASML или други потенциални производители.

"Твърде дълго Америка отстъпваше фронтовата линия в напредналите производствени технологии на други. При президента Тръмп тези дни свършиха", заяви министърът на търговията Хауърд Лътник.

Към ръководството на xLight вече се присъедини и бившият CEO на Intel, Пат Гелсингър, който през март стана изпълнителен председател.

Защо Nvidia омаловажава опасенията за заплаха от чипове на Google

Защо Nvidia омаловажава опасенията за заплаха от чипове на Google

През октомври компанията стана първата, оценена на $5 трилиона