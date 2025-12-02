Администрацията на Доналд Тръмп се съгласи да придобие дял в xLight, съобщава Ройтерс. Стартъпът разработва лазери със свободни електрони (free-electron lasers), смятани за ключов елемент в производството на по-бързи и по-ефективни изчислителни чипове.

Министерството на търговията на САЩ съобщи в понеделник, че правителството ще инвестира до $150 милиона в компанията. Размерът на придобития дял не се разкрива на този етап.

Офисът за изследвания и разработки CHIPS към министерството е подписал необвързващо писмо за намерение да предостави федерални стимули. Това е първата му инвестиция, откакто администрацията на Тръмп пое контрол над изследователския институт за полупроводници на стойност $7,4 милиарда, създаден по времето на Байдън.

В производството на най-модерните полупроводници най-важното оборудване е машината за екстремно ултравиолетова (EUV) литография, която "отпечатва" схемите върху силициевите пластини. В момента холандската ASML е единствената компания в света, която произвежда такова оборудване, макар че стартиращи компании като Substrate работят върху конкурентни разработки.

Най-трудният за производство компонент в тези машини е лазерът.

Решението на XLight

XLight предлага решение, базирано на технология от ускорители на частици, което би използвало значително по-малко електроенергия от съществуващите лазери.

Компанията работи с национални лаборатории в САЩ върху прототип, който може да бъде интегриран с оборудването на ASML или други потенциални производители.

"Твърде дълго Америка отстъпваше фронтовата линия в напредналите производствени технологии на други. При президента Тръмп тези дни свършиха", заяви министърът на търговията Хауърд Лътник.

Към ръководството на xLight вече се присъедини и бившият CEO на Intel, Пат Гелсингър, който през март стана изпълнителен председател.