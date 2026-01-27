Американският производител на чипове за памет Micron Technology обяви планове за изграждането на завод за производство на полупроводници на стойност $24 милиарда в Сингапур. Ход, който идва на фона на остър глобален недостиг на чипове за памет, подхранван от бума на изкуствения интелект и центровете за данни.

Новото съоръжение ще бъде усъвършенствана фабрика за производство на полупроводникови пластини, чието изграждане ще се разгръща в рамките на следващото десетилетие. Micron планира производството да започне през втората половина на 2028 г. в чисти помещения с площ над 700 000 квадратни фута (около 65 000 кв. м). Инвестицията цели да отговори на растящото търсене на NAND памети, използвани в AI приложения и системи за съхранение на данни.

Дали не закъсня?

Времевият хоризонт обаче подчертава един от ключовите рискове пред сектора. Анализатори очакват недостигът на чипове за памет да продължи до края на 2027 г., което означава, че значителна част от новия капацитет ще излезе на пазара именно след периода на най-остро напрежение между търсене и предлагане. Това поставя Micron и конкурентите й пред добре познатия за индустрията риск от цикличен обрат, смятат експерти.

Сингапур остава стратегически център за компанията - там се произвеждат около 98% от флаш паметите на Micron. Паралелно с новия завод компанията изгражда и предприятие за усъвършенствано пакетиране на високоскоростна памет (HBM) за AI чипове на стойност $7 милиарда, което се очаква да започне работа през 2027 г. и да допринесе за доставките още в разгара на сегашния недостиг.

Според TrendForce, при търсене, което изпреварва предлагането, договорните цени на корпоративните SSD устройства могат да нараснат с 55%-60%. Анализаторът Брайън Ао отбелязва, че големите северноамерикански облачни доставчици рязко са увеличили поръчките си, опитвайки се да се позиционират на бързо разрастващия се пазар на AI услуги.

По данни на TrendForce Micron е четвъртият по големина доставчик на флаш памети в света с пазарен дял от 13% през третото тримесечие на 2025 г. Компанията продължава да търси разширяване и извън Сингапур - миналата седмица тя съобщи, че води преговори за закупуване на производствен обект от Powerchip в Тайван за $1,8 милиарда, което би увеличило капацитета й за DRAM.

Конкуренцията също ускорява темпото. SK Hynix обяви, че ще изпревари с 3 месеца откриването на нов завод и ще пусне в експлоатация допълнително съоръжение още през февруари.