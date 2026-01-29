Micron Technology е на път да се превърне в четвъртата полупроводникова компания с пазарна оценка от един трилион долара, като се присъединява към Nvidia, Taiwan Semiconductor Manufacturing и Broadcom в този елитен клуб, пише Mothley Fool.

С настоящата си капитализация от приблизително 450 милиарда долара, производителят на чипове за памет трябва да удвои стойността си, за да достигне желаната бройка. На пазара в момента има всички предпоставки този скок да стане факт.

Да погледнем резултатите

Micron отчете рекордни резултати за първото тримесечие на фискалната 2026 година през декември, с приходи от 13.64 милиарда долара - ръст от 57% на годишна база. Нетната печалба достигна 5,24 милиарда долара, докато брутният марж се разшири над 56%.

Прогнозата на компанията за второто тримесечие предвижда приходи от 18,7 милиарда долара с брутен марж, приближаващ 68%.

Според анализаторите Micron са идеално позиционирани за значително увеличение на пазарната оценка.

Тази инвестиция доказва това

Докато анализаторите оценяват потенциала на Micron Technology, тя обяви планове за изграждането на завод за производство на полупроводници на стойност $24 милиарда в Сингапур.

Новото съоръжение ще бъде усъвършенствана фабрика за производство на полупроводникови пластини, чието изграждане ще се разгръща в рамките на следващото десетилетие. Micron планира производството да започне през втората половина на 2028 г. в чисти помещения с площ над 65 000 квадратни метра.

Суперцикълът на паметите набира скорост

Изпълнителният директор Санджай Мехротра обяви, че целият производствен капацитет за памети с висока пропускливост за 2026 година е разпродаден, като и цените, и обемите са фиксирани.

Компанията предупреди за "структурен недостиг" на пазара на памети, отбелязвайки, че може да изпълни само около половината до две трети от поръчките на ключови клиенти.

Времето изглежда благоприятно за Micron, тъй като индустрията за памети влиза в това, което анализаторите описват като суперцикъл. Изследователската фирма TrendForce прогнозира, че договорните цени на конвенционалната DRAM памет ще скочат с 55-60% на тримесечие през първото тримесечие на 2026 година, докато цените на NAND Flash се очаква да нараснат с 33-38%.

Цените на DRAM през цялата 2026 година биха могли да се увеличат с над 70%, тъй като търсенето от AI продължава да надминава предлагането.

Общият адресируем пазар за HBM вече се прогнозира да достигне 100 милиарда долара до 2028 година - с две години по-рано от предишните очаквания. William Blair наскоро започна наблюдение на Micron с рейтинг Outperform, наричайки достъпа до памет "ключово тясно място" в AI системите и прогнозирайки ръст на печалбите с над 275% през следващите две години.

Пътят към трилиона

Анализаторите от Уолстрийт прогнозират, че приходите на Micron ще се удвоят до фискалната 2027 година, като печалбата на акция може да нарасне почти четворно. TD Cowen повиши целевата си цена за Micron на 450 долара от 300 долара, цитирайки увеличаващия недостиг на памети, който подкрепя по-твърда ценова перспектива през втората половина на 2026 година.

Освен в новия завод в Сингапур, компанията инвестира 200 милиарда долара за разширяване на производствения капацитет в САЩ, включително нови фабрики в Айдахо и Ню Йорк.

Разбира се, живеем в света на търговските войни и политическите решения, влияещи на бизнеси за милиарди, така че нищо не е сигурно - особено ако например сложните отношения между САЩ и досегашните им съюзници внезапно доведат до навлизане на евтини китайски памети на западните пазари. При определени обстоятелства това би сринало пазара.

Има и опасения, че Micron са закъснели с инвестицията в Сингапур, която ще се материализира едва след години - особено при положение, че конкуренти като SK Hynix пускат нови фабрики с месеци предсрочно, само и само за да отговорят на търсенето.

Затова и Micron си струва да се държи под око, но инвеститорите със сигурност ще гледат и по-широкия контекст.