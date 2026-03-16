След дългогодишни призиви от страна на бизнеса, в България най-накрая се въвеждат данъчни стимули за развойна дейност. Това стана с промени в Закона за корпоративното подоходно облагане, които депутатите приеха в края на миналата седмица.

Компаниите ще могат да признаят 25% от разходите си за R&D за данъчни цели. Обхващат се както текущите разходи за развойна дейност, така и случаите, в които се формират дълготрайни нематериални активи, посочват от Асоциацията за иновации, бизнес услуги и технологии (AIBEST).

"Това намалява реалната цена на иновациите и прави инвестициите в R&D по-предвидими за бизнеса. В средносрочен план подобни мерки обикновено водят до увеличаване на частните инвестиции в развойна дейност, създаване на нови инженерни позиции и привличане на международни технологични компании", коментира пред Money.bg изпълнителният директор на организацията Наталия Георгиева.

За сектора на дигиталните и бизнес услугите у нас това е важно, защото увеличаване на дела на R&D центровете открива възможност за преминаване към по-висока добавена стойност в сравнение с аутсорсинга на отделни процеси.

Не е случайно и че според последния доклад на AIBEST R&D центровете консистентно имат значително по-голям ръст на оборота в сравнение с тези на компаниите за изнесени бизнес или IT дейности. Сред големите играчи в тази сфера са VMWare, SAP Labs, DXC, Experian и Chaos Software.

През 2024 г. оборотите в сегмента R&D у нас за първи път надминаха 1 милиард евро, а прогнозите са догодина да доближат €1,7 милиарда. Заетите в тези компании са над 14 хиляди и се очаква броят им да се увеличава през следващите години.

"Този закон създава условия R&D да се развива като устойчив структурен елемент на икономиката, а не като изолирана практика", подчерта и председателят на AIBEST Йордан Гинев.

Как съседите привличат големи технологични инвестиции?

Наталия Георгиева е категорична - законовите промени са само "начало на процес на догонване на регионалната конкуренция".

"В Централна и Югоизточна Европа вече действат значително по-агресивни политики за стимулиране на развойната дейност. Гърция например предлага 200% данъчен super-deduction за разходите за R&D, както и IP Box режим, който намалява данъчното облагане на приходите от интелектуална собственост. Румъния също прилага активна политика - с 150% допълнително данъчно приспадане за разходите за R&D и данъчни облекчения за специалисти, работещи в развойна дейност", обяснява тя.

Така става и още по-ясно защо глобални технологични компании избират например южната ни съседка за големи свои инвестиции в региона.

В глобален план - в рамките на ОИСР данъчните стимули за развойна дейност са широко използван инструмент: виждаме ги в 33 от 38 развити икономики.

"За да бъде България реално конкурентоспособна при привличането на нови R&D центрове, ще бъде необходима по-широка и последователна политика за насърчаване на иновациите, интелектуалната собственост и висококвалифицираните таланти", подчертава изпълнителният директор на AIBEST.