Когато някой европеец купи хладилника си някъде в Мюнхен, Виена или Париж, има огромен шанс неговите части да са направени в... България.

Ако досега сме говорили за страната ни като за сглобяващ цех, то данните за 2025 г. категорично опровергават това клише.

Милиони части за Европа

Местните доставчици играят все по-ключова роля в развитието на производството на хладилници и фризери, става ясно от официална информация на Liebherr. Българските бизнеси стават стратегически партньори в глобалната индустриална мрежа чрез комбинация от качество, гъвкавост и надеждност на доставките.

През 2025 г. общо 65 български компании са произвели 167 милиона броя части за производството на хладилници и фризери.

Стойността на директните материали, доставени от български компании и вложени в производството възлиза на 83 милиона евро.

Над 62 милиона от тях са за завода "Либхер Хаусгерете Марица", който е един от най-големите индустриални инвеститори в страната.

Кои са българските компании?

Сред ключовите български партньори се открояват компании като Готмар, Гамапласт, Интехна, Бунай, Тела, Таневпласт, Мони МГ. Те осигуряват важни компоненти и гарантират стандартите за качество, ефективност и надеждност, които немският концерн изисква.

Освен доставчици на директни материали, "Либхер Хаусгерете Марица" си партнира с редица български компании в сфери като логистика, подбор на кадри, енергоснабдяване и рециклиране на отпадъци.

Общият оборот на тези партньорства достига близо 20 милиона евро за 2025 г.

Партньорствата са ключов елемент от стабилната и ефективна дейност на "Либхер Домакински уреди", която включва както българския завод "Либхер Хаусгерете Марица", така и производствата в Германия и Австрия.