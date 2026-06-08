Водещи търговски вериги намаляват цените на продукти от малката потребителска кошница в рамките на националната инициатива "Кошница с грижа" - съвместна кампания на правителството и веригите, представена днес в сградата на Министерския съвет.

Конкретното споразумение: намаление от поне 15% върху основни продукти за срок от минимум шест месеца, с приоритет за стоки от българско производство.

Така поне за момента приключва сблъсъкът между търговците и новата власт, започнал на практика още от първия ѝ ден.

Кой, кога и с какво се включва

Осемте вериги влизат в инициативата с различни срокове и обхват.

"Кауфланд", "Лидл" и "Фантастико" стартират веднага - от 8 юни. "Кауфланд" предлага между 30 и 50 основни продукта: хляб, мляко, сирене, яйца, месо, плодове и зеленчуци. "Лидл" влиза с малко над 30 артикула - над половината от български производители, включително перилни и хигиенни материали, с ангажимент за 8 месеца, за да обхване и по-тежките зимни месеци. "Фантастико" предлага 50 продукта - мляко, сирене, яйца, варива, риба, мед и хляб - специално обозначени и отделени от редовните промоции.

"Метро" се включва от 10 юни с 100 намалени продукта, като от 1 юли броят им нараства до над 150. Веригата е търговец на едро и насочва офертата едновременно към домакинства и бизнес клиенти.

"СБА" стартира от 11 юни в 37 магазина с 50 основни хранителни продукта - хляб, месо, мляко и зеленчуци - с намаления между 15% и 30%.

"Дар" стартира на 15 юни с минимум 40 артикула от 28 продуктови категории, с минимум 15% отстъпка, поддържана шест месеца.

"Билла" се включва от 18 юни в своите 173 магазина с над 100 продукта, избрани от най-продаваните артикули с акцент върху българско производство.

"Минимарт" обявява старт в началото на следващата седмица, с пълна активна кампания до края на юни.

Не промоция, а ангажимент

Важно разграничение прави самото правителство: това не са краткосрочни промоции, а дългосрочен доброволен ангажимент пред държавата и гражданите. На практика това означава, че намалените цени трябва да останат видими и стабилни, а не да изчезнат след седмица.

Всички включени стоки ще бъдат специално обозначени на рафтовете. Вицепремиерът Александър Пулев изрази очаквания намаленията да достигнат до 30% при някои артикули.

Следващата стъпка според премиера Румен Радев е сътрудничество между веригите и българските производители за укрепване на местното производство и по-голяма конкуренция.

Контекстът: цени, натрупани с години

Инициативата не идва от нищото. Натрупаната инфлация за последните пет години, измерена с хармонизирания индекс на потребителските цени (ХИПЦ), е 35,1%.

Тази тежест се усеща най-силно от домакинствата с ниски доходи, пенсионерите и уязвимите социални групи - именно те са декларираната целева група на "Кошница с грижа".

Идеята не е нова: през ноември 2023 г. тогавашното правителство на ГЕРБ и ПП-ДБ стартира инициативата "Достъпно за вас" със сходна логика - доброволно участие на вериги, фокус върху малката потребителска кошница и специално обозначаване на включените продукти.

Тогавашната кампания се ограничи до седмични промоционални листи, мина без участието на някои от големите търговци, беше съпроводена с опасения за разминаване със законодателството и не доведе до трайна промяна в цените.

Има ли натиск?

Готовността на веригите този път да се включат доброволно се чете по-лесно на фона на законодателния климат от последните седмици. "Прогресивна България" внесе промени в Закона за защита на конкуренцията и Закона за защита на потребителите, насочени рестриктивно към големите търговци - увеличени глоби, задължения за разкриване на ценова информация и ограничения за маркетингови практики.

Предвиденото удвояване на санкциите включва глоби до 100 000 евро за юридически лица при необосновано повишаване на цените.

Срещу най-спорните текстове се обявиха дори 13 браншови организации на производители и преработватели на храни, които предупредиха, че промените "значително надхвърлят разумните граници на държавна намеса в пазарните отношения". Особено оспорвани са разпоредбите, които позволяват на Комисията за защита на конкуренцията да изисква от компаниите сами да доказват, че дадена практика не е нелоялна.

В същото време правителството работи и по удължаване на т.нар. Закон за еврото, чието действие изтича в началото на август 2026 г., с цел да се предотврати неконтролирано повишаване на цените след въвеждането на единната валута.

На този фон "Кошница с грижа" изглежда и като сигнал от веригите, че предпочитат доброволното договаряне пред законова регулация. Вицепремиерът Пулев подчерта, че правителството не е упражнявало "нормативен или друг вид натиск" и всяка верига е свободна да откаже участие.

Ако механизмът проработи така, както е обявен, потребителят ще може да намери маркирани продукти с гарантирано по-ниска цена в повечето големи вериги - в някои случаи още от днес.

Засега остава отворен въпросът за публичен инструмент за сравнение на цените между магазините - пропуск, който правителството е признало и е обявило намерение да коригира. Тепърва ще видим как всеки от търговците интерпретира инициативата, а и какъв ефект ще има от нея.