Водещият производител и износител на бронирани превозни средства в Турция и ключов доставчик за НАТО и ООН - компанията Otokar, , завърши придобиването на мажоритарен дял в румънската Automecanica и нейното производствено съоръжение в Медиаш. Това отбелязва една от най-значимите чуждестранни инвестиции в отбранителния сектор на Румъния през последните години, съобщава EDR Magazine.

След одобрението на всички регулаторни органи Otokar финализира придобиването на 96,77% от акционерния капитал на Automecanica в сделка на стойност приблизително 85 милиона евро.

Както Money.bg вече писа, до момента турският производител на бронирани автомобили оперираше на европейските пазари основно чрез проектни партньорства. С придобиването на Automecanica компанията за пръв път получава директен контрол върху производствен актив в ЕС.

Новият бизнес ход трансформира съоръжението на Otokar Mediaș в основен регионален център за наземни системи за бронирани превозни средства по стандартите на НАТО и позиционира Румъния като една от най-важните индустрии за наземни системи в Източна Европа.

Придобиването идва, докато Румъния ускорява модернизацията на своите въоръжени сили и укрепва индустриалния капацитет на източния фланг на НАТО. Чрез инвестицията Румъния печели не само дългосрочен индустриален партньор, но и напреднало производствено ноу-хау, трансфер на технологии и инженерни способности.

Източник: GettyImages

Сделката укрепва стратегическата автономия на Румъния, като гарантира, че значителна част от производството на военни превозни средства ще се извършва в страната, вместо да разчита изцяло на внос.

Тази инвестиция ще отбележи определяща стъпка в европейската индустриална стратегия на Otokar и ще засили дългосрочния ангажимент на компанията за изграждане на суверенни производствени способности за отбрана в Румъния, в съответствие със задълженията й по програмата COBRA II ATBTU.

"Завършването на придобиването отразява дългосрочното доверие на компанията в Румъния: "Румъния се превръща в един от ключовите центрове за производство на отбранителна техника в Европа. Нашата инвестиция не е просто решение за производство - това е стратегическо партньорство, фокусирано върху индустриалния растеж, технологичното развитие и регионалната сигурност.

Вярваме, че Румъния има таланта, инфраструктурата и стратегическото значение, за да се превърне в дългосрочен център за модерно производство в областта на отбраната", заяви Айкут Йозюнер, главен изпълнителен директор на Otokar, цитиран от румънските медии.

Йозюнер допълни, че проектът ще създаде устойчива икономическа стойност за Румъния чрез развитие на доставчиците, инженерно сътрудничество и възможности за износ, свързани с бъдещи програми за отбрана на НАТО и Европа.