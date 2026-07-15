Американският индустриален конгломерат Eaton започна изграждането на нов производствен завод в румънския окръг Марамуреш. Инвестицията възлиза на 26 милиона румънски леи (около €5,1 милиона), а новото съоръжение ще разшири производственото присъствие на компанията в страната.

Новият обект ще бъде изграден в село Сърби и ще включва производствена сграда с площ от 5000 кв. м. Това ще бъде третата производствена база на Eaton в Марамуреш след съществуващите предприятия в Сърби и Бушаг.

"Този проект е много повече от изграждането на ново производствено хале. Той представлява следващата стъпка в развитието на нашите операции", заяви оперативният директор на подразделението PMCC в Eaton Памела Мак. Тя благодари и на местните власти за съдействието при изграждането на пътна връзка между производствените площадки, която ще улесни вътрешната логистика.

Източник: Eaton

Паралелно с този проект компанията подготвя и разширяване на производствения си капацитет във Фъркаша, също в Марамуреш. По данни на местните власти там вече се изгражда ново производствено хале, а в следващ етап е планирано и второ. Очаква се разширението да създаде стотици нови работни места.

Eaton вече инвестира и в автоматизация на производството си в Румъния. Преди 3 години компанията внедри 4 автономни мобилни робота (AMR) във фабриката си в Арад. По този начин донякъде компенсира недостига на работна ръка и намали физическото натоварване при транспортирането на компоненти и готова продукция.

Първоначално бяха въведени 2 робота MiR200 с товароносимост до 200 кг, а впоследствие към тях се присъединиха още два модела MiR500, способни да превозват товари до 500 кг. Според компанията преди автоматизацията служителите са изминавали между 35 и 40 км дневно при вътрешния транспорт в завода.

Eaton, добре познат бранд и на българския пазар, е сред големите индустриални групи в света с дейност в областта на електрооборудването, хидравликата, авиацията и производството на компоненти за тежката индустрия. Компанията е листната на Нюйоркската фондова борса и през миналата година отчете приходи от над $27 милиарда, като в нея работят близо 100 000 души по света.